Plantea UNAM acciones para el retorno seguro a clases tras el caso CCH-Sur y amenazas

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementará todas las medidas necesarias para asegurar la protección de las y los estudiantes en el regreso a las actividades presenciales, sostuvo el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Añadió que este retorno se realizará de forma ordenada, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad y con la colaboración del equipo directivo de las facultades y escuelas.

Las autoridades universitarias permanecerán atentas a las recomendaciones emitidas por la Comisión Especial de Seguridad del Consejo Universitario con el propósito de salvaguardar la integridad de la comunidad y ofrecer apoyo psicológico a quienes lo necesiten.

Tras el asesinato de un estudiante y las lesiones ocasionadas a un trabajador del CCH Sur; además de múltiples amenazas a la comunidad estudiantil, el rector aseguró que buscan delinear acciones para volver a actividades presenciales en todas las escuelas y facultades.

“Hay planteles, facultades, escuelas e institutos de la UNAM que tienen clases presenciales, algunos están con actividades en línea, otros se encuentran en paro por la conmemoración del caso de Ayotzinapa y del 2 de octubre de 1968, mientras otros más suspendieron actividades en solidaridad con el CCH Sur”, precisó.

Líneas de acción ante las amenazas a la comunidad estudiantil de la UNAM

Lomelí Venegas explicó que actualmente se tienen tres líneas de acción ante los recientes casos de amenazas a los estudiantes:

Informar y denunciar. Las facultades, escuelas, institutos y centros que han recibido o reciban amenazas comunican de inmediato esta situación a la Secretaría de Prevención, Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria. Esta dependencia establece contacto con las autoridades de seguridad pública federales y locales para realizar en conjunto las inspecciones pertinentes. Además, se notifica a la Oficina del Abogado General, responsable de presentar las denuncias correspondientes.

Aplicar protocolos y acciones coordinadas con su Consejo Técnico. Las directoras y directores llaman al Consejo Técnico de la facultad, escuela, instituto o centro respectivo, con el objetivo de evaluar en conjunto la pertinencia de trasladar temporalmente las actividades académicas a la modalidad en línea, mientras se realizan las revisiones de los protocolos y se presentan las denuncias correspondientes.

Definir con su órgano colegiado los pasos a seguir. Establecer, junto con el órgano colegiado, las acciones a implementar. Las directoras y directores, en coordinación con su Consejo Técnico y la comisión local de seguridad, decidirán el retorno a las clases presenciales después de verificar las condiciones de seguridad en el plantel.

