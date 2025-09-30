México

Culiacán cumple 494 años: cancelan celebración mientras persiste la tensión por presencia del Cártel de Sinaloa |Video

La confusión en la agenda y la aparición de mantas públicas alteraron el desarrollo de la jornada conmemorativa

Por Carlos Salas

El estado de Sinaloa vive una narcoguerra desmedida que despliega incluso al sector económico a otros estados como Durango. (Foto: Cuartoscuro)

La mañana del lunes 29 de septiembre, la tradicional celebración del aniversario de Culiacán estuvo marcada por la cancelación de eventos emblemáticos: el corte del pastel conmemorativo y la presentación de la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional.

La confusión se intensificó por la coincidencia con la aparición de mantas en Culiacán en distintos puntos de la ciudad, incluidas las inmediaciones de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, donde se acusaba a autoridades de favorecer a grupos del crimen organizado.

De acuerdo con la cronología del evento por el aniversario de Culiacán publicada a mediados de septiembre, se contemplaba la presentación de la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional a las 8:00 horas y el corte del pastel a las 9:00 horas frente a la Catedral.

A pesar del itinerario marcado, estos eventos no aparecían en la agenda diaria del alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil ni en la comunicación oficial enviada por su equipo.

El aniversario de Culiacán sufrió un cambio en su itinerario por errores del Instituto Municipal de Cultura. Crédito: Ayuntamiento de Culiacán

Ante lo hechos, el área de atención a medios del Ayuntamiento precisó a Noroeste que “el pastel y la presentación de la Guardia Nacional no estaban considerados en el programa de la Conmemoración del 494 Aniversario de Culiacán”, y atribuyó la confusión a un “error del Instituto Municipal de Cultura al momento de presentar el programa el lunes 22 de septiembre”.

¿Una decisión tomada con antelación o un imprevisto?

Aunque ambos actos figuraban en la agenda general de festejos, el Ayuntamiento de Culiacán informó al medio norteño que la decisión de suspenderlos se había tomado con antelación, pero un error administrativo impidió que se eliminara su mención en el programa oficial.

La explicación oficial recogida por el medio, señala que la cancelación de los eventos no fue una decisión de último momento, sino que el Gobierno municipal indicó que dado que el año anterior tampoco se realizó el corte de pastel debido a la crisis de seguridad, este año se optó por mantener la misma línea.

“No se consideró, pero olvidaron sacarlo del diseño que se hace todos los años. Como el año pasado no se hizo, se decidió no volver a hacerlo”, detalló el Ayuntamiento. La permanencia de los eventos en la agenda general, pese a su exclusión del programa oficial, generó expectativas entre la ciudadanía y contribuyó a la confusión sobre su realización.

El aniversario de Culiacán sufrió un cambio en su itinerario por errores del Instituto Municipal de Cultura Crédito: RRSS

La cancelación coincidió con la aparición de mantas en varios sectores de la capital sinaloense, incluidas las inmediaciones de la Catedral, donde se preveía la realización de los actos conmemorativos.

Acusaciones al Gobierno Federal y estatal por presuntamente encubrir acciones ilícitas de Los Mayos

Los mensajes, dirigidos al gobernador Rubén Rocha Moya y a la presidenta Claudia Sheinbaum, exigían su intervención y acusaban a elementos de la Policía Estatal, Municipal y de la Guardia Nacional de favorecer a la facción de Los Mayos, pertenecientes al Cártel de Sinaloa quienes mantienen una narcoguerra contra Los Chapitos.

Ante estos hechos, el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil aseguró a Noroeste desconocer los hechos, argumentando que se encontraba en la misa de aniversario y no había participado en la reunión de seguridad.

“No lo sé porque estaba aquí en misa. Entré a las 7:00 de la mañana, pero si me permite llegar a tiempo a la mesa de seguridad, les tengo más información más tarde”, respondió el edil.

Narcomanta dejada en Culiacán dirigida
Narcomanta dejada en Culiacán dirigida a Claudia Sheinbaum y el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. (FOTO: RRSS)

El contexto de crisis de seguridad en Culiacán ha impactado las celebraciones públicas en años recientes. El año anterior, el corte de pastel conmemorativo también se suspendió por motivos de seguridad, y la decisión de este año se justificó como una continuidad de esa medida.

En este escenario, la violencia y la tensión social han dejado huella en las conmemoraciones de Culiacán, evidenciando que los desafíos en materia de seguridad persisten y requieren atención constante por parte de las autoridades y la sociedad.

