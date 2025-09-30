México

Choferes agreden a camión de pasajeros en Zumpango, Edomex l Video

Persecución y bloqueo entre transportistas desata pánico en usuarios

Por Jorge Contreras

Violencia entre choferes en avenidas
Un nuevo episodio de violencia entre transportistas provocó momentos de angustia entre decenas de pasajeros que viajaban a bordo de un autobús de reciente incorporación a la ruta del libramiento Bicentenario, en el municipio de Zumpango, Estado de México.

Durante la jornada de este lunes, choferes de diversas unidades de transporte público —principalmente combis de colores naranja con blanco de la ruta 258— protagonizaron un violento ataque contra un camión rojo que ofrecía servicio en la zona.

De acuerdo con testimonios y un video difundido en redes sociales, varias combis persiguieron e interceptaron al autobús a lo largo del tramo carretero, cerrándole el paso en repetidas ocasiones con maniobras agresivas.

La intención —según se aprecia en la grabación— era impedir la circulación de la nueva unidad, presuntamente por conflictos de competencia entre líneas de transporte.

Rompen vidrios de las puertas

Autotransportistas agreden a camión de pasajeros en Zumpango. (ContinuamosMX/FB)

En las imágenes se observa cómo al menos tres unidades tipo combi se cruzan deliberadamente frente al camión, reduciéndole la velocidad y generando una trampa vial.

En medio del caos, el conductor del autobús intenta reaccionar mientras recibe golpes de las camionetas tipo Urvan para presionarlo y detenga la marcha de la pesada unidad.

Tras varios intentos de cerrarle el paso, logran que frene la unidad, posteriormente, se bajan otros choferes para empezar agredir el camión, lo que ocasionan la ruptura de varios cristales laterales, mientras mujeres y hombres intentan resguardarse de los vidrios rotos.

Ante eso, el chofer del camión mete reversa y logra esquivar a los transportistas y huye del lugar, mientras los pasajeros, visiblemente aterrados, comienzan a gritar desesperadamente.

No hay detenidos hasta el momento

Chofer de camión logra huir
Tras varios segundos de tensión, el operador del camión logra realizar una arriesgada maniobra para escapar del cerco y acelerar a toda velocidad sobre el libramiento, dejando atrás a los agresores. Hasta el momento, no se ha reportado si hubo personas lesionadas y si hubo detenidos por estos hechos de violencia.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la falta de regulación efectiva en el transporte público del Estado de México, donde la disputa por rutas y usuarios suele derivar en hechos violentos, mientras las autoridades mexiquenses siguen omisas y no ponen en orden a esta ruta.

Usuarios de redes sociales exigieron la intervención inmediata de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Edomex.

Habitantes de Zumpango señalaron que el conflicto surgió luego de que una nueva línea de autobuses comenzara a cubrir el trayecto en unidades en mejores condiciones, lo que habría generado molestia entre choferes de rutas tradicionales.

Ninguna autoridad estatal ha emitido un posicionamiento oficial, sin embargo, ciudadanos exigieron sanciones ejemplares contra los responsables, al considerar que los hechos constituyen no solo una agresión entre concesionarios, sino un atentado directo contra la vida de los usuarios que diariamente dependen del transporte público para trasladarse.

