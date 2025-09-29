México

Refuerzan seguridad en Chilpancingo tras ola de violencia y ataques al transporte público

Tras incidentes violentos: incendios de transporte público y homicidios, fuerzas de seguridad intensifican patrullajes y presencia en puntos clave

Por Aura Reyna

Autoridades despliegan operativo de seguridad
Autoridades despliegan operativo de seguridad tras ola de violencia en la región (X/ Comunicación Social Guerrero)

Ante una nueva escalada de violencia en Guerrero, marcada por dos asesinatos y ataques incendiarios contra unidades del transporte público en Chilpancingo y Acapulco, autoridades de los tres niveles de gobierno han puesto en marcha un amplio operativo de seguridad en puntos estratégicos del estado.

En Acapulco, la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero informó que elementos de la Unidad de Reacción y Atención Ciudadana mantienen patrullajes móviles en zonas de alta afluencia.

En tanto, Chilpancingo amaneció este lunes con una intensa presencia de fuerzas federales, luego de que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Omar García Harfuch, ordenara el envío de refuerzos tras los hechos violentos registrados en días recientes.

Ola de violencia impacta a la ciudadanía

Ataques armados y quema de
Ataques armados y quema de transporte público generan suspensión de clases y actividades en Guerrero (x/ Comunicación Social Guerrero)

La respuesta de las autoridades ocurre después de una serie de ataques armados que comenzaron el domingo por la madrugada.

A las 4:00 a.m., un camión de la ruta Río Azul fue incendiado cerca de la terminal de autobuses; posteriormente, una urvan de la ruta a Omiltemi fue quemada en la colonia PRD, dejando dos mujeres y dos niñas con quemaduras, según reportes de medios locales como Sur Acapulco.

Minutos antes del mediodía, un taxi fue también incendiado en la carretera federal.

Además, el sábado por la mañana fue asesinado el propietario de un local de venta de pollos en el interior de su camioneta, dentro del mercado Baltazar R. Leyva Mancilla.

Según Sur Acapuloc, estos hechos se vinuclan con una presunta disputa entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos, quienes se disputan el control de la distribución de carne de pollo en la región. Los Ardillos habrían respondido a mensajes intimidatorios con ataques directos al transporte público.

Ese mismo día, autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones del poblado de Carrizal de la Vía, sobre la carretera federal México–Acapulco.

Suspensión de clases y actividades

El Gobierno de Chilpancingo compartió
El Gobierno de Chilpancingo compartió el comunicado a través de redes sociales (Gobierno de Chilpancingo)

Debido al ambiente de violencia, el servicio de transporte público se redujo drásticamente, lo que llevó a diversas escuelas y centros educativos a suspender clases, ya sea por la falta de transporte o por razones de seguridad para salvaguardar a la comunidad escolar.

El Ayuntamiento de Chilpancingo también anunció la suspensión temporal de actividades en el Palacio Municipal y dependencias gubernamentales este lunes 29 de septiembre, priorizando la seguridad de su personal.

En el comunicado, se instruyó que únicamente las áreas de ingreso, operativas y directivas continuarían en funciones.

