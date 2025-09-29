México

Fernando Chico Pardo, nuevo accionista de Banamex, llega a reunión en Palacio Nacional

El encuentro se da luego que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positiva la operación

Por Omar Tinoco Morales

Fernando Chico Pardo aseguró que
Fernando Chico Pardo aseguró que la compra de Banamex es una apuesta patrimonial impulsada por la confianza en Claudia Sheinbaum. (Jesús Avilés/Infobae)

Este lunes el secretario de Hacienda, Edgar Amador, recibió en Palacio Nacional al empresario Fernado Chico Pardo, quien cerró un acuerdo con Citigroup para adquirir el 25 % de las acciones de Banamex.

La transacción por 42 mil millones de pesos, alrededor de 2160 millones de dólares, está sujeta a la aprobación de los reguladores mexicanos y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

El encuentro se da luego que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como positivo que el Banco Nacional de México regrese a manos de capitales mexicanos.

El reciente acuerdo de venta de una participación accionaria de Banamex no ha alterado la calificación crediticia de la entidad, que permanece en “BBB+” con perspectiva negativa, según confirmó Fitch Ratings.

El empresario Fernando Chico Pardo,
El empresario Fernando Chico Pardo, propietario del 25% de Banamex, ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México, el jueves 25 de septiembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

La agencia subrayó que la operación, en la que Citigroup cede el 25 % de Grupo Financiero Banamex al empresario mexicano Fernando Chico Pardo, no modifica la evaluación de riesgo asignada al banco.

La semana pasada, Citi anunció que una empresa controlada por Fernando Chico Pardo y miembros de su familia acordó adquirir una cuarta parte de la compañía tenedora local de Banamex.

El monto de la transacción se estimó en 2.300 millones de dólares al momento del acuerdo, según precisó Fitch Ratings.

Durante una conferencia de prensa celebrada el jueves junto a ejecutivos de Citi y Banamex, Fernando Chico Pardo, quien preside el Consejo de Administración del grupo aeroportuario Asur, descartó la posibilidad de aumentar su participación en el grupo financiero tras la adquisición del 25 %.

“No estoy pensando en incrementar mi posición accionaria en Grupo Financiero Banamex”, afirmó el empresario mexicano.

Por su parte, Ernesto Torres, director internacional de Citi, explicó que en los próximos meses se determinará el porcentaje de Banamex que se ofrecerá al público a través de una oferta pública inicial (OPI).

Además, señaló que existe la posibilidad de que otros inversionistas mexicanos adquieran participaciones adicionales en el grupo financiero, aunque estas serían menores a la que obtuvo Chico Pardo.

La permanencia de los servicios, productos y beneficios que ofrece Citibanamex no experimentará modificaciones, de acuerdo con la confirmación de Citigroup.

Los canales digitales, sucursales y las aplicaciones móviles continuarán funcionando como hasta ahora para los clientes.

Entre las principales inquietudes del gobierno mexicano destaca el resguardo del acervo cultural de Banamex, compuesto por una colección superior a 4.000 piezas de arte, textiles y edificios históricos considerados fundamentales para la identidad cultural de México.

