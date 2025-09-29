Estudiante ataca con un objeto punzocortante a compañero en Colegio de Bachilleres de Tlaxcala

Los hechos ocurrieron en el Colbat 10 (Gobierno de Tlaxcala)

Una estudiante del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) atacó con un arma punzocortante a uno de sus compañeros, lo cual le provocó que perdiera sangre y tuviera que ser atendido en un hospital. Posteriormente la víctima quedó fuera de riesgo.

Los hechos sucedieron el 26 de septiembre en el Cobat 10 de Apizaco, sitio al que acudieron las instituciones de rescate. El joven agredido fue identificado como Said Hazael “N”, según compartieron medios locales.

El Gobierno de Tlaxcala confirmó que tras conocerse los hechos fueron aplicados los protocolos correspondientes, además de que la madre de Said Hazael presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y que la Dirección de la institución educativa le ha brindado apoyo y constante comunicación a la madre.

Fueron activados los protocolos de seguridad (Gobierno de Tlaxcala)

De igual manera, el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado, señala que el joven de 17 años que fue atacado “presuntamente había terminado una relación sentimental. El hecho ocurrió mientras el joven conversaba con una compañera”.

Faltó poco para que legara a la yugular: alcalde de Apizaco

Por su parte Javier Rivera Bonilla, quien se desempeña como alcalde de Apizaco, confirmó que el joven atacado quedó fuera de riesgo tras aplicar primeros auxilios.

“Se trasladó al hospital para que le dieran las atenciones correspondientes, se le dieron los primeros auxilios por medio de protección civil. Él está fuera de riesgo pero faltó muy poco para que llegara a la yugular. afortunadamente no llegó pero tuvo un desangramiento muy fuerte”, destacó Rivera Bonilla.

La Policía de Investigación es la encargada de investigar lo sucedido al interior del Cobat 10.

Ataque en CCH Sur de CDMX

Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur (ESPECIAL CUARTOSCURO)

La agresión contra el joven de 17 años en Tlaxcala sucede a unos días de que Lex Ashton, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur Ciudad de México atacara a uno de sus compañeros (identificado como Jesús Israel “N” y quien murió a consecuencia del ataque) y agrediera a un trabajador del plantel.

Fue el pasado 22 de septiembre que el joven de 19 años ingresó a las instalaciones educativas y atacó a dos personas para posteriormente lanzarse de un segundo piso, lo que le provocó fracturas en las dos piernas.

Dicho sujeto fue detenido y la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones.