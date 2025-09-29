México

Estudiante ataca con un objeto punzocortante a compañero en Colegio de Bachilleres de Tlaxcala

El joven agredido estaba platicando con una compañera al momento del ataque

Por Luis Contreras

Guardar
Los hechos ocurrieron en el
Los hechos ocurrieron en el Colbat 10 (Gobierno de Tlaxcala)

Una estudiante del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (Cobat) atacó con un arma punzocortante a uno de sus compañeros, lo cual le provocó que perdiera sangre y tuviera que ser atendido en un hospital. Posteriormente la víctima quedó fuera de riesgo.

Los hechos sucedieron el 26 de septiembre en el Cobat 10 de Apizaco, sitio al que acudieron las instituciones de rescate. El joven agredido fue identificado como Said Hazael “N”, según compartieron medios locales.

El Gobierno de Tlaxcala confirmó que tras conocerse los hechos fueron aplicados los protocolos correspondientes, además de que la madre de Said Hazael presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y que la Dirección de la institución educativa le ha brindado apoyo y constante comunicación a la madre.

Fueron activados los protocolos de
Fueron activados los protocolos de seguridad (Gobierno de Tlaxcala)

De igual manera, el Gobierno de Tlaxcala, a través de la Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado, señala que el joven de 17 años que fue atacado “presuntamente había terminado una relación sentimental. El hecho ocurrió mientras el joven conversaba con una compañera”.

Faltó poco para que legara a la yugular: alcalde de Apizaco

Por su parte Javier Rivera Bonilla, quien se desempeña como alcalde de Apizaco, confirmó que el joven atacado quedó fuera de riesgo tras aplicar primeros auxilios.

“Se trasladó al hospital para que le dieran las atenciones correspondientes, se le dieron los primeros auxilios por medio de protección civil. Él está fuera de riesgo pero faltó muy poco para que llegara a la yugular. afortunadamente no llegó pero tuvo un desangramiento muy fuerte”, destacó Rivera Bonilla.

La Policía de Investigación es la encargada de investigar lo sucedido al interior del Cobat 10.

Ataque en CCH Sur de CDMX

Un joven encapuchado agredió con
Un joven encapuchado agredió con una navaja a un estudiante del CCH Sur (ESPECIAL CUARTOSCURO)

La agresión contra el joven de 17 años en Tlaxcala sucede a unos días de que Lex Ashton, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Sur Ciudad de México atacara a uno de sus compañeros (identificado como Jesús Israel “N” y quien murió a consecuencia del ataque) y agrediera a un trabajador del plantel.

Fue el pasado 22 de septiembre que el joven de 19 años ingresó a las instalaciones educativas y atacó a dos personas para posteriormente lanzarse de un segundo piso, lo que le provocó fracturas en las dos piernas.

Dicho sujeto fue detenido y la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y lesiones.

Temas Relacionados

TlaxcalaColbat 10Apizacomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos: cómo votar hasta 20 veces para salvar a tu favorito

Algunos usuarios han encontrado formas alternativas para aumentar su impacto en la competencia

La Casa de los Famosos:

Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

Las personas esperaban el transporte público cuando vieron la peculiar escena

Captan a mujeres “impactadas” por

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Diversas plataformas de streaming han dado espacios a la música surcoreana como es el caso de iTunes, que cuenta con un top que se actualiza cada día

“Golden” de HUNTR/X domina el

Cuáles son las propiedades curativas del licuado de avena con chía y frutos rojos

La combinación de ingredientes ayuda a potencializar sus beneficios

Cuáles son las propiedades curativas

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra el Ejército deja

Ataque contra el Ejército deja tres muertos en Culiacán, Sinaloa: aseguran armas, chalecos y un explosivo

Caen ocho presuntos miembros del CJNG en Edomex ligados a delitos de alto impacto tras violar sellos

Grupo armado ataca con drones avionetas en una pista de Tepalcatepec y acusan al CJNG de violencia en Coahuayana

Cae presunto jefe de plaza de la Familia Michoacana en Edomex: operaba en al menos cinco municipios

Cobraban a clientes $250 pesos y a ellas les daban $50: rescatan a 14 mujeres víctimas de trata en Q. Roo

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos:

La Casa de los Famosos: cómo votar hasta 20 veces para salvar a tu favorito

Captan a mujeres “impactadas” por ver a jóvenes en un party bus en Reforma

“Golden” de HUNTR/X domina el ranking K-pop en iTunes: las 10 canciones más sonadas en México

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video México hoy

DEPORTES

Selección mexicana sub-20 debuta con

Selección mexicana sub-20 debuta con empate ante Brasil en la Copa Mundial Chile 2025

Filtran el jersey de visitante que usaría la selección mexicana en el Mundial 2026

¡Histórico! Raúl Jiménez se convierte en el primer mexicano en alcanzar 60 goles en la Premier League

Isaac del Toro hace historia para México al posicionarse en el séptimo lugar en la vuelta de Ruanda

Confusión, insultos y separación: así fue el enfrentamiento entre Marco Cancino y Juan Guzmán al terminar América vs Pumas