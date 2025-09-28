México

Tras ignorar sanciones, desarrollo de lujo en Tulum es asegurado por la Profepa por ser nido de tortugas

El proyecto fue clausurado por construir sin autorización en zona de anidación de tortugas y manglar

Por Aura Reyna

El aseguramiento judicial busca proteger el sitio y continuar las investigaciones por delitos contra el medio ambiente y el desarrollo urbano (Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo lograron una resolución judicial para el aseguramiento del inmueble “Adamar”, un exclusivo desarrollo inmobiliario ubicado en la zona de Tankah IV, Bahía de Solimán, en el municipio de Tulum.

El aseguramiento fue autorizado por un juez penal el pasado 23 de septiembre, luego de una denuncia presentada por la Profepa el 16 de julio en contra de la empresa “Desarrollos Tulum Dieciséis, S.A.P.I. de C.V.”, responsable del proyecto conocido comercialmente como Condominio Adamar.

La denuncia se sustentó en presuntos delitos contra el patrimonio, la administración pública, el desarrollo urbano y el medio ambiente, contemplados en el Código Penal del estado.

Más detalles del caso

La Fiscalía General del Estado fue la encargada de ejecutar el aseguramiento (Profepa)

De acuerdo con las autoridades, los promoventes del proyecto iniciaron las obras de construcción sin contar con la autorización ambiental federal correspondiente.

A pesar de haber sido objeto de clausuras previas, continuaron con los trabajos, lo que representó violaciones a la normativa ambiental y a leyes federales y estatales, además de constituir posibles ilícitos contra la biodiversidad.

En mayo de 2024, la Profepa interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la violación de los sellos de clausura de esta contrucción.

La Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente emitió un comunicado el 21 de mayo de 2024 exponiendo esta situación (Procuraduria Federal de Proteccion al Ambiente)

El desarrollo, promocionado por la agencia inmobiliaria Ibrokers México, contemplaba la edificación de 24 departamentos y penthouses de lujo con albercas privadas, vistas al mar o al manglar, y una amplia gama de amenidades, incluyendo spa, gimnasio, rooftop, cine, club infantil y restaurante frente al mar.

De acuerdo con la página, había tres tipos de construcción: “Tipo A Vista playa” de 152.90 m2, “Tipo B Vista al Mar” con una extención de 152.70 m2 y “Tipo B PH Vista al mar” de 255.40 m2.

Cada propiedad costaba 18, 255,257.30 MXN; 21, 120,267.50 MXN y 31, 055, 975.95 respectivamente.

“Los trabajos para la construcción de veinticuatro departamentos se realizaban sin autorización y en una zona de anidación de tortugas marinas y con vegetación de manglar”, menciona el comunicado de la Profepa sobre la propiedad ubicada en Bahía Soliman.

Estas características también eran promovidas por los agentes inmobiliarios, quienes describían el lugar donde se encontraría la propiedad:

“También es considerado un santuario de tortugas que llegan a desovar a sus costas cada año. La espectacular ubicación del desarrollo con frente de playa, el diseño sin comparación del edificio y las amenidades”, menciona el sitio iBrokers.

La Fiscalía ejecutó el aseguramiento formal del predio, designando a la Profepa como depositaria del inmueble, lo que permitirá proteger el sitio y continuar con las investigaciones.

Mientras tanto, la empresa no podrá reanudar ninguna actividad de construcción hasta que se resuelvan las responsabilidades administrativas y penales.

La Profepa reiteró su compromiso de proteger los recursos naturales del país y hacer cumplir la legislación ambiental, y señaló que continuará colaborando con autoridades estatales y federales para el seguimiento del caso y las acciones legales correspondientes.

FGRProfepaTulumManglaresEspecies amenazadasmexico-noticias

