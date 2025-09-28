México

Quién es “La Borrega”, diputado federal al que EEUU le habría quitado la visa

La oficina de Mario López negó la detención en Texas, pero no aclaró el estatus de su visado estadounidense

Por Jaqueline Viedma

El diputado Mario López, también
El diputado Mario López, también conocido como "La Borrega" ha negado las acusaciones sobre una presunta detención en Estados Unidos. (FB/Mario López)

Este 27 de septiembre de 2025, el político de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Alberto López Hernández, ha estado en tendencia debido a que presuntamente Estados Unidos le habría retirado su visa y agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo retuvieron alrededor de 15 horas.

Mario López desempeñó el cargo de alcalde en Matamoros, Tamaulipas, durante dos administraciones consecutivas, es decir, de 2018 a 2024.

El año pasado logró conseguir una diputación federal por el PVEM como parte de la coalición con Morena, cargo que desempeñará hasta el 31 de agosto de 2027.

El legislador también conocido como “La Borrega” ha ocupado otros cargos administrativos como: administrador general del Puente Internacional General Ignacio Zaragoza, contralor Municipal de Matamoros. De igual forma, fue integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Matamoros, Tamaulipas.

Su perfil publicado en la página de gobernación, indica que en 2004 estudió la licenciatura en Derecho por el Centro Universitario del Noreste. En el ámbito académico se señala que fue docente del Instituto Tecnológico de Matamoros y de la institución de la que es egresado.

De acuerdo con información preliminar, el exalcalde de Matamoros fue retenido más de 15 horas hasta ahora que fue liberado y tuvo que regresar a territorio nacional |Crédito: X / @mensajero34

El escandalo que lo ha mantenido al centro del debate en redes sociales, no ha sido el único en el que se ha visto inmiscuido “La Borrega”, ya que en medios de comunicación se ha señalado presunto enriquecimiento ilícito y adquisición de múltiples inmuebles, acusaciones que persisten desde 2021.

La oficina de “<i>La Borrega</i>” desestima señalamientos sobre detención en EEUU

A través de un comunicado se aseguró que “es absolutamente falsa la versión que lo vincula con una supuesta detención en los Estados Unidos en el Puente Internacional Nuevo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas, por parte de elementos de la CBP”.

Sin hacer mayor mención del retiro de visa, destacaron que el exalcalde tamaulipeco “no ha sido detenido ni se encuentra bajo investigación alguna en territorio estadounidense ni en ninguna otra jurisdicción”.

Finalmente, afirmaron que las acusaciones que han circulado este fin de semana supuestamente son “noticias falsas”, que tienen la finalidad de “dañar la imagen pública de un servidor que ha trabajado de manera transparente y con estricto apego a la ley”.

Aun con la versión difundida por la oficina del diputado Mario López, existen videos que contradicen la posición vertida por el equipo del legislador.

