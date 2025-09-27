México

Tren Suburbano anuncia cambios en frecuencia de trenes para el 27 de septiembre y 4 de octubre

Durante estos días, los usuarios experimentarán variaciones en la frecuencia de los servicios

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Inician pruebas de conexión del
Inician pruebas de conexión del Tren Suburbano Lechería - AIFA (X/ @Suburbanos)

La operación de trenes dobles marcará la dinámica del servicio de Ferrocarriles Suburbanos en la semana que va del sábado 27 de septiembre y el sábado 4 de octubre, periodo en el que se llevarán a cabo trabajos de conexión de vías con el ramal al AIFA.

Esta medida responde a la necesidad de ajustar la frecuencia habitual de los trenes debido a las labores de infraestructura programadas.

Durante estos días, los usuarios experimentarán variaciones en la frecuencia de los servicios, ya que la empresa ha decidido implementar trenes dobles para optimizar el traslado de pasajeros mientras se desarrollan las obras.

Ferrocarriles Suburbanos ha comunicado que estas acciones forman parte de su colaboración con el Gobierno Federal en el impulso y modernización de la infraestructura ferroviaria nacional.

Modificaciones en el servicio del
Modificaciones en el servicio del Tren Suburbano. Foto: x.com/@Suburbanos

La compañía ha solicitado a los viajeros que tomen en cuenta estos cambios al planificar sus desplazamientos, ya que la conexión de vías con el ramal al AIFA representa un paso relevante en la ampliación de la red ferroviaria.

Esta medida ya había sido anunciada con anterioridad y tenía el mismo propósito de conectar las vías con el ramal al AIFA.

La planeación del tramo adicional del Tren Suburbano que llegará hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lleva gestándose desde la construcción del AIFA, sin embargo hace poco comenzó la etapa de conexión del servicio, así como la realización de pruebas preoperativas para poner en marcha la operación del tramo Lechería - AIFA.

Cabe mencionar que hace unos días se viralizó un video que mostró a uno de los primeros trenes en las vías del tramo Lechería - AIFA, por lo que el gobierno federal aceleró los trabajos de la última etapa y así cumplir con el pronóstico de inaugurarla antes de que concluya el 2025.

En internet se viralizó el inicio de las pruebas preoperativas en el tramo Lechería - AIFA del Tren Suburbano. (Crédito: TikTok/ @jabiajado)

El calendario para la apertura del Tren Suburbano Lechería - AIFA fue modificado tras un retraso de cuatro meses originado por protestas vecinales, informó la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia en Palacio Nacional; pese al ajuste, la obra continúa sin interrupciones.

Por su parte, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SITC), indicó que la colocación de vías hasta el AIFA ya concluyó y ahora las labores se enfocan en la instalación de catenarias. Declaró a medios que espera que el servicio entre en operaciones en diciembre y que él supervisa los avances.

¿Cuáles serán las nuevas estaciones del Tren Suburbano?

  • Lechería
  • Cueyamil
  • Los Agaves
  • Teyahualco
  • Prados Sur
  • Nextlalpan
  • Jaltocan
  • AIFA

¿Quiénes serán los árbitros para

Detienen en CDMX a seis

Sonic 3 supera a Las

El mensaje que Sarah Bustani

México hace un llamado a
La vez que Sandra Cuevas

Sonic 3 supera a Las

Jared Borgetti revela el problema

