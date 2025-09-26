México

Suspenden clases en FES Acatlán por altercado con arma blanca ocurrido dentro de las instalaciones

El Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán acordó exigir a las autoridades un total de doce puntos para garantizar su seguridad

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán suspendió clases este viernes tras registrarse un altercado con arma blanca dentro de las instalaciones el día de ayer, que llevó a la detención de tres personas. El incidente derivó en una asamblea de la comunidad estudiantil y la presentación de un pliego petitorio que exige mejoras en seguridad y condiciones dentro del plantel.

El Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán acordó exigir a las autoridades un total de doce puntos, entre los que destacan la garantía de no represalias para quienes participan en el movimiento, la aplicación estricta en la revisión de credenciales, la rehabilitación de los torniquetes de acceso y la implementación de rutas seguras.

Los alumnos también solicitaron la implementación de cursos de primeros auxilios para docentes, la provisión de servicios psicológicos ofrecidos por profesionales, y la creación de espacios libres de represión dentro de la universidad. “Pedimos un informe semestral detallado sobre el uso del presupuesto y comunicados transparentes sobre los acontecimientos”, indicó el colectivo ante medios nacionales.

A la par de estas peticiones, los estudiantes plantearon la necesidad de ofrecer medidas de accesibilidad física y tecnológica para garantizar el paso universitario de personas con discapacidad, contar con mobiliario funcional, y mejorar los servicios de limpieza para asegurar aulas dignas. Solicitaron también una respuesta formal y por escrito de la dirección universitaria para atender el pliego presentado. En caso de no recibir respuesta directa de la directora antes de las 18:00 horas de este viernes, el colectivo advirtió que declararán un paro indefinido de labores. Hasta el momento as instalaciones permanecen tomadas, mientras se mantienen las negociaciones entre los representantes estudiantiles y las autoridades.

La FES Acatlán, que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha mantenido bajo vigilancia municipal y universitaria mientras avanzan las conversaciones sobre las demandas estudiantiles. Este escenario refleja la inquietud persistente sobre la seguridad interna en espacios universitarios, a raíz de incidentes que han impactado el ambiente académico.

Protestas en la UNAM

Durante esta semana hubo una ola de violencia y protestas en la UNAM, tras el asesinato de un estudiante en el CCH Sur, al menos cinco planteles de la casa de estudios iniciaron un paro de actividades, en respuesta a crecientes protestas para exigir seguridad. Las movilizaciones se intensificaron después de la muerte de Jesús Israel, ocurrida dentro del plantel, y llevaron a la organización de asambleas estudiantiles que continúan en distintos campus, con la posibilidad de que más escuelas se sumen a las suspensiones por el caso y por protestas relacionadas con Ayotzinapa.

Entre las facultades en paro total destacan Filosofía y Letras, que suspendió sus actividades hasta el 3 de octubre y mantiene sus instalaciones tomadas, y la ENTS, que interrumpió actividades presenciales en ese mismo periodo, aunque sin toma. También se sumaron las sedes de Artes y Diseño en Xochimilco y la Facultad de Ciencias. Otros planteles, como la Facultad de Ciencias Políticas y Preparatoria 2 y 5, realizan ajustes en sus actividades para facilitar la protesta.

