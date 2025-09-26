México

Marcha en CDMX por los 11 años de Ayotzinapa en vivo: contingentes se alistan en el Ángel de la Independencia para ir al Zócalo

Aquí te damos los detalles de la manifestación por la desaparición de los 43 normalistas de Guerrero

Por Guadalupe Fuentes

21:03 hsHoy

La exigencia de avances en las investigaciones y de respuestas claras del gobierno federal ha cobrado fuerza renovada en la Ciudad de México, donde madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan la marcha conmemorativa a once años de la desaparición de sus hijos.

Este acto, que forma parte de la jornada denominada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la manifestación está programada para iniciar a las 16:00 desde el Ángel de la Independencia.

Esta es la ruta que se tiene prevista:

  • Ángel de la independencia
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas
  • Calle 5 de mayo
  • Zócalo de la Ciudad de México
21:14 hsHoy

Ayotzinapa, 11 años desaparecidos: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se repetirá en la marcha de hoy viernes 26 de septiembre

Hoy a las 16 horas se realizará una mega marcha que partirá del Ángel de la Independencia para llegar al Zócalo capitalino

Por Eduardo Marsan

(FILES) In this file photo
(FILES) In this file photo taken on April 26, 2016 a woman joins the parents of 43 missing students from Ayotzinapa teachers school during a march in Mexico City, 18 months after their disappearance. - Mexico has arrested a man linked to the suspected massacre of 43 students who went missing in 2014 in Guerrero state, a government source told AFP on June 29, 2020. The students' disappearance became a symbol of the gruesome violence blighting the country, as well as -- many claimed -- the murky links between powerful drug cartels and corrupt officials. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron atacados por policías locales mientras se dirigían a una manifestación en Iguala y tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión de 1968, sin saber que ellos serían otro ejemplo de ello.

21:15 hsHoy

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico, César Cravioto, la Secretaría de Gobierno estará acompañando a los manifestantes para evitar incidentes

