Marcha en CDMX por los 11 años de Ayotzinapa en vivo: contingentes se alistan en el Ángel de la Independencia para ir al Zócalo

De acuerdo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico, César Cravioto, la Secretaría de Gobierno estará acompañando a los manifestantes para evitar incidentes

El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron atacados por policías locales mientras se dirigían a una manifestación en Iguala y tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión de 1968, sin saber que ellos serían otro ejemplo de ello.

Esta es la ruta que se tiene prevista:

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) , la manifestación está programada para iniciar a las 16:00 desde el Ángel de la Independencia .

Este acto, que forma parte de la jornada denominada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”.

La exigencia de avances en las investigaciones y de respuestas claras del gobierno federal ha cobrado fuerza renovada en la Ciudad de México, donde madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan la marcha conmemorativa a once años de la desaparición de sus hijos.

Últimas noticias

Suspenden clases en FES Acatlán por altercado con arma blanca ocurrido dentro de las instalaciones El Colectivo Estudiantil de la FES Acatlán acordó exigir a las autoridades un total de doce puntos para garantizar su seguridad

Esta es la sanción que podría enfrentar Adán Augusto López por supuesta omisión en declaración de 79 mdp El senador de Morena confesó que ese dinero sí lo recibió, pero negó que no fuera declarado en 2023 y 2024

Mariana Treviño defiende a Guana de los comentarios despectivos de Alexis Ayala sobre ser “ensamble de teatro musical” La actriz de “Mentiras” habló de la controversia ocurrida en “La Casa de los Famosos México”

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Xavi acompañará a los habitantes durante la fiesta de hoy 26 de septiembre Sigue minuto a minuto el reality show 24/7: Mar Contreras es la única participante con un lugar seguro en la semana final