Marcha en CDMX por los 11 años de Ayotzinapa en vivo: contingentes se alistan en el Ángel de la Independencia para ir al Zócalo

La exigencia de avances en las investigaciones y de respuestas claras del gobierno federal ha cobrado fuerza renovada en la Ciudad de México, donde madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa encabezan la marcha conmemorativa a once años de la desaparición de sus hijos.
Este acto, que forma parte de la jornada denominada “Ayotzinapa: 11 años de luces y sombras”.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), la manifestación está programada para iniciar a las 16:00 desde el Ángel de la Independencia.
Esta es la ruta que se tiene prevista:
El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, Guerrero, fueron atacados por policías locales mientras se dirigían a una manifestación en Iguala y tomar autobuses para participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México, por la represión de 1968, sin saber que ellos serían otro ejemplo de ello.
De acuerdo con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Mexico, César Cravioto, la Secretaría de Gobierno estará acompañando a los manifestantes para evitar incidentes