Facundo asegura que la familia de Aldo de Nigris no tiene talento: “Que se aferren a la fama”

Facundo salió de LCDLFM (Ig/facundo)

La Casa de los Famosos México en su tercera temporada sigue dando de qué hablar, no sólo por lo que pasa con los habitantes, sino las controversias que se arman al exterior, protagonizadas por amigos y familiares de los concursantes.

Aldo de Nigris gana cada vez más fans y sin duda se perfila para convertirse en uno de los grandes finalistas del programa de televisión. Su tío, Poncho de Nigris, quien también llegó a la final de una edición pasada del reality show, se ha encargado de promoverlo en las redes sociales y buscar votos para él cuando ha estado nominado.

En su momento, el posicionamiento entre Aldo De Nigris y Facundo dejó ver que hasta las amistades más sólidas pueden tambalear cuando las estrategias y los comentarios cruzados entran en juego (Archivo)

Pero el apoyo de Poncho hacia su sobrino ha generado diversas controversias, la más reciente fue aquella que involucró a Wendy Guevara, a quien el regiomontano acusó de hablar mal de Aldo y de tratar de ayudar a otros integrantes de la casa como Dalílah. La ganadora de la primera edición aseguró que ella no tiene favoritismo por ningún famoso y que sigue órdenes de la producción de Televisa.

Ahora, Facundo, uno de los eliminados de la tercera temporada, dio su opinión sobre la actitud de Poncho y de su familia con respecto a la forma en la que apoyan a Aldo.

Facundo contra los De Nigris

Poncho de Nigris declara la guerra a Facundo tras lastimar a su sobrino en La Casa de los Famosos. (Instagram / ViX)

En un encuentro con los medios de comunicación, Facundo arremetió con todo en contra de la familia de Aldo de Nigris, a quienes calificó como personas sin talento que viven de las controversias que les dan fama.

“Esa familia vive de eso. Entonces está bien que se aferren a la fama, porque pues mucho talento no tienen, que se aferren a como puedan. Es lo único que les da de qué hablar”.

Aunado a esto, Facundo detalló que, si bien no ve mal que su familia esté apoyando a Aldo de Nigris, no comprende las formas tan “irresponsable de hacerlo”, provocando odio en las redes sociales y el internet.

“Entiendo que está chido apoyar a la persona que quieres, lo que no entiendo es por qué apoyar tratando de destruir a los otros, de forma muy irresponsable, promoviendo el hate y los escupitajos por todos lados".

Finalmente, lanzó un fuerte dardo en contra de Poncho de Nigris y su familia: “Para ellos es parte del show, pero cada quien da lo que tiene dentro de sí mismo. Si eres una mier... de ser humano, lo que vas a aventar es pura mier...”.