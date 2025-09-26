Cómo restaurar fotos viejas con la Inteligencia Artificial

Persona registrando una pelea de animales con su cámara, mostrando un encuadre donde un animal es el centro de atención. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas tienen fotografías impresas de cámaras análogas que se han dañado con el tiempo, ya sea por inundaciones, el ambiente, mal almacenamiento, fuego y mudanzas; sin embargo, se trata de recuerdos muy importantes que ahora es posible preservar de mejor manera con la Inteligencia Artificial.

Para realizar este procedimiento es necesario tener la imagen en digital, ya sea escaneada o fotografiada con la cámara del celular, además de acceder a alguna aplicación de Inteligencia Artificial que cuente con la opción de enviarle imágenes originales.

Cómo mejorar una foto vieja con Inteligencia Artificial

Prepara la imagen original. Busca la fotografía que deseas restaurar. Límpiala suavemente con un paño seco para quitar el polvo o suciedad superficial. Digitaliza la fotografía. Si tienes un escáner, coloca la foto en la superficie y realiza un escaneo en la mayor calidad posible. Si no tienes escáner, puedes tomarle una foto con tu celular. Busca buena luz natural y coloca la foto sobre una superficie plana. Cuida que la imagen se vea clara y sin reflejos. Guarda el archivo Guarda la imagen escaneada o la foto digital en un formato común, como JPG o PNG, en tu computadora o teléfono. Accede a una plataforma de restauración con IA Busca en internet un servicio de restauración de fotos con inteligencia artificial. Existen varias opciones gratuitas y de pago; asegúrate de elegir una confiable. Sube la imagen dentro de la plataforma, sigue las indicaciones para cargar tu imagen. La mayoría de los sitios tienen un botón que dice “Subir foto” o “Cargar imagen”. Envía las instrucciones o el prompt, esto te ayudará a decirle qué hacer a la herramienta: Descarga la foto restaurada: Si el resultado es el esperado, haz clic en “Descargar” o “Guardar imagen”. De ser necesario, repite el proceso o prueba con otra app hasta obtener la mejor versión posible.

Si tienes dudas sobre la privacidad o uso de tus imágenes, revisa las políticas de la plataforma antes de subir tu foto.

Prompts o instrucciones para que la IA restaure tu foto antigua

Restaura esta fotografía antigua para mejorar la nitidez y corregir posibles daños como manchas, rasgaduras o decoloraciones. Mantén los colores originales en la medida de lo posible y preserva los detalles faciales y del fondo. Repara y limpia esta imagen antigua restaurando los detalles perdidos, eliminando rayones o grietas. Ajusta el brillo y el contraste para que la foto recupere su aspecto original sin alterar los rasgos de las personas retratadas.