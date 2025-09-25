SRE busca a familiares de Jaime Rivera, ciudadano mazatleco fallecido en Nueva York

Imagen ilustrativa/ (AP) ARCHIVO - En esta foto de archivo del 31 de marzo de 2020, una ambulancia y un trabajador de la salud con equipo de protección llegan al Hogar de Soldados en Holyoke, Massachusetts. (Hoang 'Leon' Nguyen / The Republican vía AP, File)

La Oficina de Relaciones Exteriores en Mazatlán, a través del Consulado de Nueva York, solicitó apoyo para localizar a los familiares de Jaime Rivera Juárez, mexicano originario de Mazatlán que falleció recientemente en Nueva York, Estados Unidos.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, en colaboración la Oficina, emitió un mensaje para localizar a los familiares del hombre, con el propósito de facilitar los trámites necesarios para la repatriación de sus restos.

La dependencia informó que los familiares de Jaime Rivera Juárez deberán presentarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores, específicamente en la oficina de pasaportes de Sinaloa, ubicada en la torre Tres Afluencias, planta baja y mezzanine.

Como alternativa, podrán comunicarse al número 667 260 04 61, extensiones 2, 7 y 8, correspondientes al área de protección a mexicanos en el exterior.

Además, la dependencia detalló que el contacto con los familiares es fundamental para que se puedan repatriar sus restos y darle sepultura.

“La información que compartan los familiares del ciudadano mexicano, finado en el extranjero, será de vital importancia para realizar la repatriación de sus restos para que se le brinde santa sepultura en el país”, señaló en un comunicado.

Mexicano herido durante tiroteo en el ICE de Dallas, Texas

Efectivos de las fuerzas de seguridad responden en el lugar de un tiroteo en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, Estados Unidos. 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeffrey McWhorter

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un ciudadano mexicano fue herido de gravedad tras un tiroteo en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas.

El incidente ocurrió la mañana de este miércoles, el cual dejó un saldo de tres personas heridas, de las cuales una falleció. Las autoridades estadounidenses informaron que el presunto agresor atentó contra su vida antes de ser detenido.

El Consulado General de México en Dallas estableció contacto inmediato con las autoridades locales, quienes confirmaron que entre los heridos se encuentra un ciudadano mexicano que sufrió lesiones graves y permanece hospitalizado bajo atención médica.

Uno de los casquillos sin usar recuperados con el grabado "ANTI ICE" y publicado por el director del FBI, Kash Patel, vía X, en un tiroteo en un lugar indicado como instalación de ICE en Dallas, Texas, EE. UU., en esta imagen publicada el 24 de septiembre de 2025. @FBIDirectorKash via X /Handout via REUTERS

En tanto, la representación consular notificó a sus familiares y les ofreció acompañamiento y asesoría legal, además de mantenerse en comunicación constante con las autoridades encargadas de la investigación.

Debido a su situación de salud, las autoridades aguardan la autorización correspondiente para que personal consular pueda visitar al afectado en el hospital.

Finalmente, la Jefatura de la Unidad para América del Norte expresó, a través de los canales diplomáticos, su inquietud por los hechos y solicitó que se esclarezcan las circunstancias del tiroteo, así como que se garantice el acceso sin restricciones a la persona mexicana afectada.