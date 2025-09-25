Pronóstico del tiempo en México: temperaturas y condiciones climáticas por regiones este 25 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 25 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 25 de septiembre

El monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en el noroeste del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Nayarit y Sinaloa. El frente frío núm. 4 se extiende sobre la frontera norte y noreste de la República Mexicana, interaccionará con un canal de baja presión, ocasionando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichas lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además se prevén vientos fuertes y la posible formación de torbellinos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

La circulación y desprendimientos nubosos del huracán Narda al suroeste de Jalisco, reforzarán la probabilidad de lluvias fuertes a puntuales intensas, vientos fuertes y oleaje elevado en el occidente del país. Se prevé que estas condiciones disminuirán en el transcurso de esta noche, conforme el sistema se aleje del territorio nacional.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a divergencia y al ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente, centro y sur de la República Mexicana, previéndose lluvias puntuales intensas en Guerrero. La onda tropical núm. 34 se desplazará gradualmente sobre el sureste mexicano y en interacción con una vaguada en altura sobre la península de Yucatán e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional y muy caluroso con temperaturas máximas superiores a los 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Miércoles 24 de septiembre: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, (oeste) Chiapas (centro y sur), Morelos y Guerrero (norte, oeste y costa). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Ciudad de México, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Guanajuato. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: costas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Campeche y Yucatán.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur, Nayarit (sur) y Oaxaca. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro) y Sinaloa (norte). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Nota: Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

En caso de que las autoridades consideren que alguno de los eventos climatológicos pudiera ser peligroso para la población, darán el aviso oportuno para que las personas se resguarden y lleven consigo sus objetos importantes.

Protección Civil se encargará de informar a la ciudadanía ante cualquier peligro natural, así como ayudar en caso de que haya ocurrido una tragedia.