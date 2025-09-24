México

Sheinbaum descarta que brote de gusano barrenador en Veracruz afecte reapertura comercial con EEUU, alista acciones para combatir plaga

Un ejemplar infectado fue identificado en un cargamento de ganado, activó protocolos de emergencia

Por Merary Nuñez

Guardar
CRÉDITO: Presidencia
CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia “La Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que se están evaluando acciones adicionales para el control de la plaga del gusano barrenador (GBG), esto en relación al reciente caso que se registró en el ganado de Nuevo León, el cual procedía del estado de Veracruz.

Sheinbaum precisó que el animal infectado, no fue detectado desde un inicio porque la plaga la tenía cerca del arete y “Fue detectado en el transporte”, informó que se en ese momento, se realizaron las medidas correspondientes. A partir de este caso se amplio la inspección.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer una regionalización para impedir el traslado de ganado a la zona norte del país, la jefa del Ejecutivo explicó que la carne que se consume en México presenta características distintas a la que se produce en esa región.

Señaló que, por esa razón muchos ganaderos del norte adquieren ganado procedente del sur, ya que este es apto para el consumo. Añadió: “No es tan fácil, decir se cierra, ya no puede pasar ningún ganado porque tiene relación con la producción de carne”.

Información en proceso...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumGusano barrenadorLa mañaneramexico-noticias

Más Noticias

La mañanera de hoy 24 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 24

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

El hallazgo durante el pase de lista llevó a la revisión de grabaciones y a la presentación de custodios ante el Ministerio Público

Reo se fuga del Reclusorio

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

La cantante está envuelta en un escándalo tras una parodia que hizo su novio Ricardo Pérez

“No desviemos”: Prensa insiste sobre

Precio del dólar sube y el peso se debilita tras aumento de la inflación en México

La divisa estadounidense alcanzó su valor más alto ante la moneda mexicana en casi una semana

Precio del dólar sube y

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

El anuncio de la cancelación se hizo ante un abarrotado Palacio de los Deportes

Este es el origen de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sujetos armados atacan a Dereck

Sujetos armados atacan a Dereck Olvera Juárez, director de Prevención del delito en Tulancingo, Hidalgo

Reo se fuga del Reclusorio Oriente de la CDMX, investigan a custodios y director

Cronología de la desaparición y asesinato de los músicos colombianos B King y Regio Clown en México

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos y no La Familia Michoacana, revela el periodista Antonio Nieto

Aseguran laboratorio clandestino en Olinalá, Guerrero, con más de 3 mil litros de sustancias químicas

ENTRETENIMIENTO

“No desviemos”: Prensa insiste sobre

“No desviemos”: Prensa insiste sobre Susana Zabaleta y Karla Díaz corta el tema en plena entrevista

Este es el origen de La Venganza de Moctezuma, la ‘maldición’ que truncó el primer show de Ghost en CDMX

Televisa promociona final de La Casa de los Famosos con comercial de una persona a punto de morir y redes explotan

Universal Music vs Christian Nodal: confirman audiencia inicial por presunta falsificación de contratos

Alejandro Fernández, Belinda y Los Tigres del Norte gratis cerca de CDMX: cuándo y dónde verlos

DEPORTES

Atlético de San Luis vs

Atlético de San Luis vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 10 del Apertura 2025

William Scull advierte a Canelo Álvarez de no tomar la revancha contra Crawford: “Necesita muchas cosas”

Ana Paula Vázquez, medallista olímpica de París 2024, recibió una camioneta de regalo para ayudarla con su transporte

Las Chivas se llevan los 3 puntos al vencer al Necaxa de manera contundente

Así abucheó la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Estadio Akron con Necaxa