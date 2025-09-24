Sheinbaum descarta que brote de gusano barrenador en Veracruz afecte reapertura comercial con EEUU, alista acciones para combatir plaga

CRÉDITO: Presidencia

Durante la conferencia “La Mañanera”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que se están evaluando acciones adicionales para el control de la plaga del gusano barrenador (GBG), esto en relación al reciente caso que se registró en el ganado de Nuevo León, el cual procedía del estado de Veracruz.

Sheinbaum precisó que el animal infectado, no fue detectado desde un inicio porque la plaga la tenía cerca del arete y “Fue detectado en el transporte”, informó que se en ese momento, se realizaron las medidas correspondientes. A partir de este caso se amplio la inspección.

Tras ser cuestionada sobre la posibilidad de establecer una regionalización para impedir el traslado de ganado a la zona norte del país, la jefa del Ejecutivo explicó que la carne que se consume en México presenta características distintas a la que se produce en esa región.

Señaló que, por esa razón muchos ganaderos del norte adquieren ganado procedente del sur, ya que este es apto para el consumo. Añadió: “No es tan fácil, decir se cierra, ya no puede pasar ningún ganado porque tiene relación con la producción de carne”.

Información en proceso...