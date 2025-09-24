Cuáles son las propiedades curativas de tomar licuado de fresa con avena y granola

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los licuados y batidos son una opción práctica para incorporar frutas y verduras frescas a la alimentación diaria. Y es que estas bebidas no solo facilitan el acceso a una variedad de nutrientes, vitaminas y minerales, también son una alternativa rápida para enriquecer la dieta diaria.

A continuación te contamos cuáles son las propiedades de las fresas, la granola y la avena, además de cuáles son sus beneficios para la salud, así como una receta para preparar un licuado con estos ingredientes.

¿Cuáles son los beneficios de consumir fresas frescas?

La fresa es una fruta rica en vitamina C, potasio, ácido fólico, fibra dietética y betacaroteno.

De acuerdo con un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 100 gramos de fresa aportan entre 60 y 90 miligramos de vitamina C en forma de ácido ascórbico, cantidad superior a la que se encuentra en una naranja.

Además, las fresas poseen un alto poder antioxidante y compuestos con propiedades anticancerígenas.

“La fresa además contiene ácido elágico, que se encuentra en otros frutos como las frambuesas, moras, uvas y cerezas. Este ácido actúa como un recolector, al enlazar sustancias que pueden causar cáncer, inactivándolas y reduciendo así el riesgo de cáncer”, se lee.

¿Cuáles son los beneficios de consumir avena?

La avena es un cereal y muchos lo consideran como uno de los más completos debido a su cantidad de nutrientes, vitaminas y minerales.

Según un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, el consumo regular de avena favorece el metabolismo y apoya el control de los niveles de colesterol.

Además, es una fuente de energía para el organismo, ayuda a fortalecer las uñas, disminuye la caída del cabello y promueve la regeneración de la piel.

¿Cuáles son los beneficios de consumir granola?

La granola es una mezcla de avena, frutos secos y semillas horneadas y endulzadas con miel natural.

Sus aportes al cuerpo humano dependen del tipo de frutos secos y semillas que contiene; no obstante, en su mayoría ayuda favorece la salud intestinal, aporta antioxidantes y un toque dulce a cualquier preparación.

Licuado de fresa con avena y granola | Receta

Ingredientes:

1 taza de fresas frescas lavadas y desinfectadas

½ taza de avena en hojuelas

1 taza de leche (puede ser entera, deslactosada o vegetal)

1 cucharadita de miel (opcional)

¼ de taza de yogur natural (opcional para mayor cremosidad)

¼ de taza de granola

Hielos al gusto (opcional)

Preparación:

1. Coloca las fresas, la avena, la leche y el yogur en la licuadora.

2. Añade la miel si deseas endulzar el licuado de manera natural.

3. Agrega unos cubos de hielo, según la textura y temperatura que prefieras.

4. Licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Sirve en un vaso y añade la granola encima justo antes de tomar para mantener su textura crujiente.