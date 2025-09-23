¿Quién es Gabriela Ortega Molina? Esto se sabe sobre la alcaldesa ligada al sobrino de Caro Quintero en Veracruz

| Facebook / Gabriela Ortega Molina

El cateo al rancho “Los Quintero”, ubicado en Vega de Alatorre, Veracruz, puso en el centro del debate público a Gabriela Ortega Molina, presidenta municipal de Colipa. El operativo fue ejecutado el 18 de septiembre de 2025 por elementos de la Marina, Ejército y la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de localizar a Neftalí González López, empresario maderero desaparecido desde julio pasado.

Las investigaciones oficiales señalan que el rancho pertenece a José Gil Quintero, sobrino del narcotraficante y exlíder del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero, y considerado generador de violencia en la región costera de Veracruz. La presencia de la alcaldesa dentro del inmueble generó especulaciones sobre posibles vínculos con estructuras criminales.

En ese mismo contexto, versiones periodísticas señalaron que Gabriela Ortega Molina fue retenida durante ocho horas en el rancho mientras se desarrollaba el cateo. Sin embargo, autoridades estatales precisaron que no existe un registro formal de detención ni cargos en su contra.

| Facebook / Gabriela Ortega Molina

Las palabras y posiciones del gobierno de Veracruz

La gobernadora Rocío Nahle García confirmó que el operativo fue de carácter federal y descartó que la alcaldesa enfrente imputaciones. A su vez, el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que recibió a Ortega Molina tras la diligencia y aseguró que se mostró dispuesta a colaborar con cualquier requerimiento de la autoridad:

“El operativo fue federal para el caso de Colipa. Recibí a la alcaldesa para explicar que ella estaba al tanto de cualquier circunstancia y que no tenía, a su juicio, ningún problema”, afirmó Ahued Bardahuil. También señaló que será la FGR quien deberá esclarecer lo sucedido.

El lunes 22 de septiembre, la alcaldesa de Colipa reapareció en redes sociales para desmentir su supuesta detención. En un mensaje publicado en Facebook escribió:

(Captura Facebook Rocío Nahle)

“Soy firmemente creyente de Dios y los tiempos de Él siempre son perfectos y muestran la verdad. Espero tengan un excelente inicio de semana. Me dirijo a ustedes para agradecer sus muestras de cariño y respaldo, por la preocupación ante todas las FALSAS notas que salieron de mi persona este fin de semana”.

Ortega Molina agregó que estuvo internada por motivos de salud y presentó documentos médicos para respaldar su versión.

Gabriela Ortega: de militante en Morena a cercana a empresario veracruzano

La alcaldesa Gabriela Ortega Molina gobierna el municipio de Colipa, Veracruz, desde 2022 bajo las siglas de Morena. Durante su gestión ha impulsado programas de infraestructura básica, servicios públicos y proyectos sociales en la región, consolidando una base política cercana a las comunidades locales.

El escándalo por su presencia en el rancho ligado a Los Caro Quintero ha puesto bajo la lupa su trayectoria. Medios locales mencionan presuntos vínculos sentimentales con el empresario desaparecido Neftalí González López, aunque la alcaldesa ha rechazado cualquier señalamiento y hasta el momento la FGR no ha confirmado investigaciones directas en su contra.

| Facebook / Gabriela Ortega Molina

La presencia de la presidenta municipal en el rancho refuerza las sospechas sobre posibles nexos entre autoridades locales y redes del crimen organizado en Veracruz, aunque hasta ahora no hay pruebas judiciales que lo sustenten.