Pipa de PEMEX cae en grieta en la alcaldía Iztacalco

El vehículo de carga permaneció atorado frente a una estación de Metrobús. (X @sandy_bel96)

La noche del lunes 22 de septiembre, una pipa de combustible perteneciente a Pemex quedó atorada tras caer en una grieta ubicada a un costado de la estación El Rodeo de la Línea 2 del Metrobús, en la colonia El Rodeo sobre Eje 4 Sur, en la alcaldía Iztacalco.

El incidente se produjo cuando el vehículo pesado cayó en una abertura sobre el pavimento, la cual se encontraba en proceso de reparación. Tras lo sucedido, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y efectivos de la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los equipos de auxilio se mantienen laborando en la zona para controlar la situación y evaluar los daños ocasionados por el hundimiento de la vialidad.

Información en desarrollo...