México

Pipa de PEMEX cae en grieta en la alcaldía Iztacalco

El vehículo de carga permaneció atorado frente a una estación de Metrobús

Por Cinthia Salvador

Guardar
El vehículo de carga permaneció
El vehículo de carga permaneció atorado frente a una estación de Metrobús. (X @sandy_bel96)

La noche del lunes 22 de septiembre, una pipa de combustible perteneciente a Pemex quedó atorada tras caer en una grieta ubicada a un costado de la estación El Rodeo de la Línea 2 del Metrobús, en la colonia El Rodeo sobre Eje 4 Sur, en la alcaldía Iztacalco.

El incidente se produjo cuando el vehículo pesado cayó en una abertura sobre el pavimento, la cual se encontraba en proceso de reparación. Tras lo sucedido, elementos del Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y efectivos de la Policía acudieron al lugar para atender la emergencia.

Los equipos de auxilio se mantienen laborando en la zona para controlar la situación y evaluar los daños ocasionados por el hundimiento de la vialidad.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

PipaPemexIztacalcomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

Sigue todos los encuentros, nominaciones y más novedades del reality transmitido 24/7

La Casa de los Famosos

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 23 de septiembre

La previsión meteorológica puede servir para que las personas estén preparadas antes de salir de casa

Lluvia o calor: revisa cuál

UNAM brinda apoyo legal a víctimas tras ataque de Lex Ashton en CCH Sur y anuncia revisión de protocolos

La máxima casa de estudios confirmó que el trabajador herido ya fue dado de alta

UNAM brinda apoyo legal a

Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

Los siete concursantes que permanecen en el reality se enfrentaron en una prueba cardiaca

Quién es el primer finalista

Se registra sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo en Pinotepa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Revelan los últimos mensajes que

Revelan los últimos mensajes que envió el venezolano Tyron Paredes Gamboa antes de desaparecer en el Estado de México

Detienen a chofer que transportaba más de una tonelada de metanfetamina en BC: droga vale más de 300 millones de pesos

Detienen a cinco mexicanos en un laboratorio clandestino y con metanfetamina con valor millonario en Sudáfrica

Acusan en EEUU a “El Tarjetas”, miembro de alto rango del CJNG, por lavado de dinero y fraude de tiempos compartidos

Ataque armado deja a mujer gravemente herida en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México: Mar Contreras es la primera en pasar a la final

Quién es el primer finalista de La Casa de los Famosos México 2025

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 22 de septiembre: ticket dorado revelará a primer finalista esta noche de lunes

Fuerza Regida inunda el ranking de las 10 canciones más sonadas en Apple México

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, envía condolencias a la familia: “Difícil en el ámbito personal”

DEPORTES

Quién es el ex boxeador

Quién es el ex boxeador miembro Salón de la Fama que Canelo Álvarez habría vetado de su pelea contra Crawford

Marco Antonio Barrera acepta que Crawford “le tapó la boca” al vencer a Canelo Álvarez

Julio César Chávez confirma que su hijo Junior regresará a boxear pese a su proceso legal

América confirmó que Dagoberto Espinoza sufrió una lesión de ligamento cruzado: ¿Cuánto tiempo estará sin jugar?

Ángel Camacho gana medalla de bronce en Mundial de Paranatación Singapur 2025