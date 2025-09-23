Meme del Real anuncia show en Teatro Metropolitan: fecha y preventa para “La Montaña Encendida” del músico de Café Tacvba

Meme del Real debutará como solista en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 (Ocesa)

El Teatro Metropólitan de la Ciudad de México será el escenario donde, el 30 de enero de 2026, Meme del Real presentará por primera vez un espectáculo en solitario, marcando un hito en su carrera tras décadas de influencia en el rock alternativo mexicano.

La preventa de entradas, exclusiva para clientes Banamex, comenzará el 22 de septiembre, mientras que la venta general se habilitará el 23 de septiembre tanto en las taquillas del recinto como a través de Ticketmaster.

Reconocido por su papel fundamental como tecladista, guitarrista, cantante, compositor y productor en Café Tacvba, Emmanuel “Meme” del Real ha dejado una huella indeleble en la música nacional.

Su autoría de temas como “Eres” y “La Ingrata”, así como su coautoría en “El Baile y el Salón”, lo han posicionado como una de las figuras más influyentes del género, integrando canciones que se han convertido en parte esencial del repertorio de la banda.

Reconocido por su papel en Café Tacvba, Meme del Real ha influido en el rock alternativo mexicano y ahora explora nuevas facetas musicales (Foto AP/Ginnette Riquelme)

En los últimos años, Meme del Real ha desarrollado una faceta como solista, lanzando sencillos que exploran diversas vertientes musicales. Entre estos destacan “Princesa”, una balada romántica con elementos electrónicos; “Tumbos”, donde fusiona bachata y pop; “Incomprensible”, un bolero reinterpretado con arreglos contemporáneos; y su más reciente lanzamiento, “Embeces”, en el que experimenta con sonidos del regional mexicano integrados al pop.

Estas composiciones han sido recibidas como nuevos himnos dentro de la escena musical, consolidando su presencia como creador versátil.

La trayectoria de Meme del Real no se limita a su trabajo con Café Tacvba. Ha colaborado y producido para artistas de renombre tanto nacionales como internacionales, entre los que se encuentran Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Ely Guerra, Los Bunkers, Austin TV y Pepe Aguilar. Esta labor ha ampliado su influencia y ha enriquecido el panorama musical latinoamericano.

El repertorio del concierto incluirá temas de su primer álbum solista y momentos clave de su carrera artística (Foto AP/Aurea Del Rosario)

El concierto en el Teatro Metropólitan promete ser un evento íntimo y emocionante, diseñado para resaltar el universo sonoro propio de esta nueva etapa artística.

Durante la presentación, Meme del Real interpretará en vivo las canciones de su primer álbum como solista, además de repasar momentos emblemáticos de su carrera. La propuesta busca consolidar la conexión con una audiencia que lo ha acompañado a lo largo de sus distintas transformaciones musicales.

El músico de Café Tacvba presentará su primer espectáculo en solitario, con preventa exclusiva desde el 22 de septiembre (Ocesa)

La cita del 30 de enero de 2026 representa el inicio de un nuevo capítulo para Meme del Real, quien, respaldado por una sólida trayectoria como compositor, productor y músico visionario, se dispone a explorar su identidad artística en solitario desde uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.