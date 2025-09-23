“Llegaban todos”: Tía de Ángela Aguilar aclara sus supuestos vínculos con Don Neto, fundador del Cártel de Guadalajara

(Instagram/Archivo)

El nombre de Marcela Rubiales, hija de Flor Silvestre y del conductor Paco Malgesto, y tía de la cantante Ángela Aguilar, aclaró su supuesto vínculo con Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”.

El narcotraficante de 95 años, uno de los líderes históricos del Cártel de Guadalajara, recuperó su libertad el pasado 5 de abril después de cumplir una condena de 40 años por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985.

Desde 2017 permanecía bajo arresto domiciliario por motivos de salud.

¿Por qué se relaciona a Marcela Rubiales con Don Neto?

En el libro Emma y las otras señoras del narco (Grijalbo, 2021), la periodista Anabel Hernández describe cómo madres, esposas, amigas o amantes se convierten en protagonistas de la vida de capos y en un factor que perpetúa las redes criminales.

La vez que 'Don Neto' quiso asesinar a su hermano (Infobae)

Entre esos relatos, un exagente de seguridad del Cártel de Guadalajara, identificado como Jorge Godoy, narró que Rubiales y la cantante Zoyla Flor presuntamente fueron trasladadas por sicarios hasta una fiesta en el hotel Aranzazú de Guadalajara, donde se encontraba Fonseca Carrillo.

“Bien vestidas, perfumadas, elegantes, guapas, pasaron según sin voltear a ver a nadie; nosotros tampoco de andarlas volteando a ver porque también te daban pa’bajo”, recuerda el testigo en el libro.

Según su versión, las artistas salieron “muy contentas con la sonrisa plena y enjoyadas”. El propio Godoy aseguró que “Marcela Rubiales le encantaba” al capo, y que posteriormente la cantante habría presentado a Zoyla Flor para un acercamiento más duradero con el líder criminal.

Foto: Marcela Rubiales

Marcela Rubiales responde

A varios años de la difusión de este pasaje, Marcela Rubiales aclaró su postura en una reciente entrevista retomada por TVNotas. La también actriz y cantante recordó que en aquellos años trabajaba temporadas largas en un reconocido centro nocturno de Guadalajara.

“En esa época había un lugar en Guadalajara donde yo iba a trabajar, El mesón del mariachi. Hacía temporadas largas. Vivíamos en el hotel Aranzazú, donde llegaban todos ellos”, comentó.

El fundador del Cártel de Guadalajara, recién liberado tras cumplir 40 años de condena, mantuvo relaciones con figuras del espectáculo, según Anabel Hernández. (Anayeli Tapia/Infobae)

Respecto a que habría obtenido costosos regalos del capo, la mujer ahondó: “Pero no me daban abrigos y joyas, por Dios. Yo tengo los míos. Mi papá me llenó de joyas y abrigos. ¡Qué iba a estar con un señor para que me dé cosas!”.

Asimismo, en otra parte de la plática detalló de forma contundente: “Lo que me dicen de que andaba con ‘Don Neto’ no es cierto”.

Con esta declaración, Rubiales negó haber tenido una relación personal o haber recibido regalos del histórico líder del narcotráfico.