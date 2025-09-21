México

Joaquín Cosío ‘El Cochiloco’ recuerda angustiante persecusión que sufrió en el metro de CDMX y cambió su vida

El actor mexicano compartió una anécdota inolvidable sobre cómo un encuentro inesperado en la estación Barranca del Muerto marcó el inicio de su popularidad tras ‘Matando Cabos’

Por Armando Guadarrama

Guardar
Joaquín Cosío relata cómo un
Joaquín Cosío relata cómo un encuentro en el Metro de la Ciudad de México marcó el inicio de su fama tras 'Matando Cabos' (Cuartoscuro)

El reconocimiento público puede transformar la vida de un actor de manera inesperada, como lo experimentó Joaquín Cosío tras un episodio en el Metro de la Ciudad de México que marcó un antes y un después en su carrera.

Durante una master class impartida antes de la ceremonia de los Premios Ariel 2025, el intérprete mexicano relató cómo una situación que inicialmente percibió como peligrosa terminó revelando el alcance de su popularidad.

En el encuentro previo a los Ariel, Cosío compartió que, poco después del estreno de Matando Cabos en 2004, su primera película de gran relevancia, vivió un momento de tensión en la estación Barranca del Muerto, la más profunda del sistema de transporte capitalino.

El actor mexicano compartió en
El actor mexicano compartió en una master class previa a los Premios Ariel 2025 cómo la popularidad transformó su vida profesional (Archivo)

El actor recordó: “Yo me fui al Metro de la Ciudad de México en una estación que se llama Barranca del Muerto, que es la más profunda. Es decir, bajas muchísimo para llegar a tomar el Metro, muchas escaleras eléctricas, y yo entré al metro y empecé a bajar y vi unos policías atrás de mí”. La presencia de los agentes, sumada a la soledad del lugar, le hizo pensar que podría ser víctima de un asalto.

La inquietud creció a medida que los policías se acercaban. Cosío narró: “Y noté como que venían atrás de mí y caramba, caramba. En la Ciudad de México hay que andar con cuidado. Estaba solo, el Metro solo, así como de película. Volteaba yo y ahí venían los dos”.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando los agentes, en lugar de confrontarlo por motivos de seguridad, le preguntaron por uno de sus personajes más emblemáticos.

“En ese momento, le repito, nadie me conocía. Y ahí voy, bajé, llegué a la estación y vienen y entonces se me acercan y yo: ‘A ver qué va a pasar’. Y lo mismo, ‘Hola, ¿usted es El Mascarita?’ En ese momento, claro, es el primer momento, ¿no?, donde yo pasé de un feliz anonimato y dije yo: ‘Ah, caramba, esto me gustó. Me gustó, pero de ahí en adelante pues ya la vida cambió’”, relató el actor entre risas.

Cosío recordó el momento en
Cosío recordó el momento en que policías lo reconocieron como 'El Mascarita' en la estación Barranca del Muerto, cambiando su percepción del anonimato (Captura de pantalla)

El intérprete, conocido también por su papel de “El Cochiloco” en la película El Infierno de Luis Estrada, reflexionó sobre el impacto que el reconocimiento del público ha tenido en su vida profesional.

A sus 62 años, Cosío expresó: “Agradecimiento, no tanto del personaje, de la gente. La gente que amablemente recuerda un trabajo mío. Es decir, recuerdan de un personaje que yo hice y que te ven en la calle. Te dicen: ‘¿Qué ha pasado, mi Cochi? ¿Qué problema? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?’”.

El actor subrayó que, aunque ha interpretado numerosos papeles, el personaje de Matando Cabos fue el que le otorgó su primera gran popularidad.

El intérprete de 'El Cochiloco'
El intérprete de 'El Cochiloco' reflexionó sobre el impacto del reconocimiento público y el cariño de sus seguidores a lo largo de su carrera (Foto:Instagram@joaquincosiooficial)

Desde aquel episodio en el Metro, Cosío comprendió que la fama y el afecto del público serían compañeros constantes en su trayectoria. Su filmografía abarca títulos como Matando Cabos, Pastorela, El Infierno, 007 Quantum, Arráncame la vida, Rudo y Cursi, Te presento a Laura, Salvando al soldado Pérez, Una Vida Mejor, Salvajes, Polvo, Rambo: Last Blood, ¡Que viva México! y la serie Las Muertas, entre muchas otras.

Temas Relacionados

Joaquín CosíoMatando CabosEl Cochilocomexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la edad mínima que debe tener una persona trabajadora del hogar, según la LFT

El acuerdo laboral debe formalizarse por escrito, incluir datos de ambas partes, descripción de actividades, remuneración, horarios y otras condiciones

Esta es la edad mínima

Para qué sirve comer tamarindo todos los días

En la gastronomía mexicana se usa para preparar agua de sabor además de dulces, salsas y botanas

Para qué sirve comer tamarindo

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

¿Comer moringa brinda beneficios a la salud?

Su origen se remonta a tradiciones antiguas de aprovechamiento integral del cerdo, evitando el desperdicio de partes del animal

¿Comer moringa brinda beneficios a

Gabrielle se convierte en huracán categoría 1 y Narda se fortalece: estas son sus trayectorias

La tormenta tropical Narda se localiza al sur de Acapulco y se moverá hacia el oeste a una velocidad de 8 a 16 km/h

Gabrielle se convierte en huracán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Diputada federal reconoce labor de

Diputada federal reconoce labor de Sheinbaum para combatir al Cártel de Sinaloa: “Hay que reconocer la valentía”

Sábado 20 de septiembre: recuento de una jornada de violencia en Sinaloa

Autoridades aseguran 3 aeronaves y municiones en operativo en Arcelia, Guerrero

Aseguran camioneta con logos de CFE clonados que contenía 300 kilos de metanfetamina, no hay detenidos | VIDEO

Decomisan drogas, vehículo con blindaje artesanal y cartuchos abastecidos tras operativo en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 21 de septiembre: qué habitantes están nominados esta noche

Flor Rubio, Pati Chapoy y Gustavo Adolfo Infante repudian ácida parodia de La Cotorrisa

Alfonso Cuarón rompe el silencio sobre ‘Las Muertas’, la serie de Luis Estrada sobre el caso ‘Las Poquianchis’

A qué hora y en qué canal ver la octava gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 3 hoy domingo 22 de septiembre 2025

Lila Downs iluminará la sexta y última semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verla?

DEPORTES

Emilio Fernando Alonso, narrador de

Emilio Fernando Alonso, narrador de TUDN, reapareció luego de estar internado en el hospital

Arnulfo Castorena gana el oro en Mundial de Paranatación Singapur 2025

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Chivas vs Nexaca?

Donovan Carrillo gana bronce en Beijing y obtiene pase a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Santos vs San Luis?