Sujetos armados emboscan comandancia municipal en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí: hay un policía muerto

Los últimos reportes indican que los agresores usaron armas de grueso calibre para llevar a cabo la agresión cerca de las 05:00 horas del sábado 20 de septiembre

Por Diego Mendoza López

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ya ha abierto una investigación y trabajos periciales para deslindar responsabilidades | X / @TgiOx066

Un ataque armado registrado la madrugada del sábado 20 de septiembre en la comandancia municipal de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, dejó como saldo la muerte de un elemento de la policía municipal y otro agente gravemente herido. +

El hecho criminal llevó a una respuesta inmediata de las autoridades, mientras la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) encabeza las investigaciones, según la última actualización de medios locales al corte de edición de esta nota.

De acuerdo con información de Código San Luis, el ataque ocurrió poco antes de las 5:00 horas cuando un grupo armado disparó contra una patrulla de la policía municipal que se encontraba frente a la comandancia, ubicada en el bulevar principal de dicho poblado.

Uno de los agentes municipales
Uno de los agentes municipales fue identificado como "La Loba", al tiempo que otro recibió atención médica y su estado de salud se mantiente reservado | Imagen Ilustrativa Infobae

De igual forma, testigos describieron la agresión como rápida y violenta con múltiples disparos dirigidos a los oficiales en servicio. De igual manera, se confirmó que los agresores emplearon armas de grueso calibre, lo que incrementó la letalidad del ataque y la preocupación entre los habitantes de la zona.

La identidad de los oficiales emboscados: esto se sabe hasta el momento

En cuanto a las víctimas, el policía fallecido se identificó presuntamente como “La Loba”, un exmilitar originario de Ciudad Valles y cuya muerte fue certificada por las autoridades pocos minutos después del ataque.

En tanto, el segundo agente resultó herido de gravedad y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud permanece bajo pronóstico reservado y recibe atención médica actualmente.

Las investigaciones inician por parte de la FGESLP

De acuerdo con el último comunicado oficial, se señala que la FGESLP abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables. Peritos y agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias y recabar indicios.

La FGESLP también ha llamado
La FGESLP también ha llamado a que los servicios periciales también intensifiquen la búsqueda de calma a la población | Captura de Pantalla

Según el comunicado oficial citado por el mismo medio, la Fiscalía lleva a cabo acciones de campo e indagatorias coordinadas, aunque hasta el momento no se han revelado detalles sobre el número de atacantes ni sobre posibles daños materiales adicionales.

A la par, se añade que las autoridades locales desplegaron un operativo de seguridad para controlar la situación y garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.

En paralelo a las labores de investigación, las autoridades han reforzado las medidas de seguridad en la zona. Así pues, información local reporta que se ha hecho un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, mientras se implementan acciones adicionales para proteger a la población y prevenir nuevos incidentes.

Temas Relacionados

Ataque armadoPolicías municipalesEmboscadaComandancia MunicipalFGESLPServicios pericialesCiudad del MaízSan Luis PotosíNarco en Méxicomexico-noticias

