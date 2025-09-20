México

Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

La estrella colombiana intentó pasar desapercibida, pero sus fans la descubrieron

Por Adriana Castillo

Guardar
(TikTok: @javielias)
(TikTok: @javielias)

Tras cerrar con broche de oro sus presentaciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en México, Shakira partió rumbo a Estados Unidos no sin antes visitar uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México: el Museo Frida Kahlo.

La cantante fue captada caminando por La Casa Azul, ubicada en el corazón de la delegación Coyoacán, junto a sus hijos Milan (12 años) y Sasha (10 años).

Aunque la cantante intentó pasar desapercibida, los elementos de seguridad que la acompañaron llamaron la atención y casi de inmediato fue identificada por varias personas que se encontraban en el lugar.

(TikTok: @joshuamtz.25)
(TikTok: @joshuamtz.25)

Shakira aceptó tomarse unas fotografías con algunos de sus fans y después realizó el recorrido por el interior de la casa de la mano de sus hijos.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas mexicanos aplaudieron la actitud que la cantante tuvo con sus fans a pesar de que se encontraba en un momento familiar.

  • "Todos se la encuentran menos yo."
  • "A mi me invitaron ayer a el museo y como pensé que es con cita dije no, para qué. Vaya sorpresa."
  • “Es una dama divina a diferencia de Luis Miguel, que cuando va a un lugar quiere que todos se salgan.”
  • “Eso se conoce como estar en el momento indicado.”
  • “Falto un día al trabajo, mis compañeros: Ayer vino Shakira.”
Shakira terminó su gira por
Shakira terminó su gira por la Ciudad de México y no pudo contener las lágrimas (Ig/Shakira)

Shakira rompe récord en el Estadio GNP: así se despidió de sus fans mexicanos

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Shakira concluyó su serie de doce conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Antes de bajar del escenario, la artista manifestó su aprecio a sus fans mexicanos y destacó la calidez que recibió en todos sus shows.

Posteriormente, se viralizó un video en redes sociales del momento en que la cantante bajó del escenario, donde se puede ver que rompió en llanto por el trabajo que hizo y el apoyo del público.

Shakira tiene el tour más
Shakira tiene el tour más grande en la historia de México (Ig/Shakira)

Tras lo sucedido, publicó un conmovedor mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram:

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo México!“.

Temas Relacionados

ShakiraCDMXEstadio GNPLas Mujeres Ya No LloranSashaMilanMuseo Frida KahloLa Casa Azulmexico-entretenimiento

Más Noticias

Una niña de 2 años y su papá, de 37, murieron por desgajamiento de cerro de Santiago Cuauhtenco, Amecameca

Vecinos los rescataron con vida a los afectados pero dos fallecieron en el hospital horas más tarde

Una niña de 2 años

Cómo preparar tortitas de avena bajas en calorías con ingredientes básicos de cocina

Te decimos los beneficios y contraindicaciones de este superalimento

Cómo preparar tortitas de avena

Descubre el poder de la flor de mamey: beneficios, usos y valor nutricional

Se trata de un recurso natural con alto valor nutricional y cultural en México, tesoro ancestral que hoy busca un lugar en la alimentación moderna

Descubre el poder de la

Carlos Slim vs Elon Musk: el magnate mexicano corta relación y negocios el hombre más rico del mundo; ésta es la razón

Carlos Slim es considerada la persona más rica de México y Latinoamérica, mientras que Musk es la persona más rica del mundo

Carlos Slim vs Elon Musk:

Registro de Usuarios de Telefonía Móvil: cómo funciona y cuáles son los beneficios

Desde el 1 de septiembre de 2025, inició la prueba piloto y busca reducir fraudes, extorsiones y llamadas de engaño

Registro de Usuarios de Telefonía
MÁS NOTICIAS

NARCO

José Luis García Morales, funcionario

José Luis García Morales, funcionario de Pemex, desapareció en Veracruz y fue hallado sin vida 18 días después

Detienen a “El Chuki” o “El Chacal”, presunto líder de Los Tanzanios, en la colonia Doctores de la CDMX

Caen lideresas de “Los Bonitos” y sus secuaces tras operativo antiextorsión en Acolman, Edomex

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Guana es el favorito para salir esta semana

Emiliano Aguilar manda consejo a Ángela y Nodal tras ola de hate: “Cada vez que abren la boca algo malo pasa”

Premio Ariel 2025 en Puerto Vallarta: así podrás ver la ceremonia EN VIVO desde tu hogar

IT (Eso) regresa a la pantalla grande en México antes del estreno de la serie: cuándo y en qué cines verla

Ni la Rosa de Guadalupe llegó a tanto: novela viral enciende las redes por supuesto parecido con caso Nodal, Cazzu, Ángela Aguilar

DEPORTES

Esfinge conquista la gloria y

Esfinge conquista la gloria y la máscara de El Valiente en el 92 aniversario del CMLL

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL