Shakira visita La Casa Azul de Frida Kahlo con sus hijos Sasha y Milan tras su último concierto en CDMX

(TikTok: @javielias)

Tras cerrar con broche de oro sus presentaciones de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ en México, Shakira partió rumbo a Estados Unidos no sin antes visitar uno de los lugares más emblemáticos de la Ciudad de México: el Museo Frida Kahlo.

La cantante fue captada caminando por La Casa Azul, ubicada en el corazón de la delegación Coyoacán, junto a sus hijos Milan (12 años) y Sasha (10 años).

Aunque la cantante intentó pasar desapercibida, los elementos de seguridad que la acompañaron llamaron la atención y casi de inmediato fue identificada por varias personas que se encontraban en el lugar.

(TikTok: @joshuamtz.25)

Shakira aceptó tomarse unas fotografías con algunos de sus fans y después realizó el recorrido por el interior de la casa de la mano de sus hijos.

El momento se viralizó en redes sociales, donde varios internautas mexicanos aplaudieron la actitud que la cantante tuvo con sus fans a pesar de que se encontraba en un momento familiar.

"Todos se la encuentran menos yo."

"A mi me invitaron ayer a el museo y como pensé que es con cita dije no, para qué. Vaya sorpresa."

“Es una dama divina a diferencia de Luis Miguel, que cuando va a un lugar quiere que todos se salgan.”

“Eso se conoce como estar en el momento indicado.”

“Falto un día al trabajo, mis compañeros: Ayer vino Shakira.”

Shakira terminó su gira por la Ciudad de México y no pudo contener las lágrimas (Ig/Shakira)

Shakira rompe récord en el Estadio GNP: así se despidió de sus fans mexicanos

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Shakira concluyó su serie de doce conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

Antes de bajar del escenario, la artista manifestó su aprecio a sus fans mexicanos y destacó la calidez que recibió en todos sus shows.

Posteriormente, se viralizó un video en redes sociales del momento en que la cantante bajó del escenario, donde se puede ver que rompió en llanto por el trabajo que hizo y el apoyo del público.

Shakira tiene el tour más grande en la historia de México (Ig/Shakira)

Tras lo sucedido, publicó un conmovedor mensaje de agradecimiento en su cuenta de Instagram:

“Lo que viví anoche solo se vive una vez en la vida. Mi última noche, después de 12 estadios GNP con 65 mil personas cada noche, en una ciudad que ha visto cantar a los mejores y más grandes artistas del planeta. Gracias México por creer en mí siempre, y por darme tanto. Por cantar, llorar y reír conmigo estos 30 años y gracias por este homenaje, uno de los más grandes de mi carrera. Los llevo en mi corazón cada día de mi vida. Ustedes son mis hermanos desde siempre y para siempre. ¡Te amo México!“.