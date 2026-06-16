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Rubén Rocha y funcionarios de Sinaloa investigados por EEUU no cuentan con seguridad del gobierno federal, asegura Harfuch

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró en la mañanera que no tienen escolta federal ni la han solicitado

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La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)
La líder nacional Ariadna Montiel afirmó que no habrá expulsión mientras Washington no presente evidencias que sustenten los vínculos atribuidos con el crimen organizado y dijo que el proceso no será automático ni inmediato. (Infoabe-Itzallana)

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este martes en la conferencia matutina que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con ningún esquema de protección por parte del Gobierno federal, y extendió la aclaración a los otros nueve exfuncionarios sinaloenses señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Ni una ni otra”: la versión de Harfuch

Al ser cuestionado directamente sobre el tema, Harfuch fue categórico: “Ni una ni otra. Él no ha solicitado medidas de protección ni el Gabinete de Seguridad le proporcionó”, declaró. El funcionario precisó que la escolta con la que se le ha visto a Rocha Moya no proviene del Gobierno federal, sino de instituciones estatales.

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Él, en su calidad de exgobernador, tiene funcionarios, tiene escolta del gobierno del estado, de la policía estatal o de la fiscalía”, explicó Harfuch, aunque reconoció no tener precisión sobre cuál corporación estatal es la responsable.

La aclaración se extiende a los otros 9 señalados

Ante el seguimiento de la pregunta sobre el resto de los exfuncionarios acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Harfuch repitió la misma negativa:

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  • Ninguno cuenta con escolta del Gobierno federal.
  • No hay protección de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
  • No hay protección de la Secretaría de Marina (Semar).
  • No hay protección de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
  • No hay protección de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tampoco. Ninguno tiene escolta del Gobierno federal”, insistió el secretario, quien además negó que alguno de los señalados se haya acercado a solicitarla: “Nadie ha solicitado”.

El antecedente: versiones que han cambiado con el tiempo

La declaración de este martes se suma a una serie de pronunciamientos previos de Harfuch sobre el esquema de seguridad de Rocha Moya que no siempre han sido idénticos entre sí. El 4 de mayo, el secretario había señalado que no hubo una solicitud de protección, sino una recomendación del Gabinete de Seguridad para que el exgobernador se acompañara de escoltas, derivada de un análisis de riesgo por el contexto de violencia en Sinaloa.

Posteriormente, el 20 de mayo, Harfuch ubicó a Rocha Moya en Sinaloa y afirmó que contaba únicamente con protección de la Policía Estatal, sin resguardo federal. Esa misma semana, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado entender que el exgobernador sí contaba con vigilancia de la Guardia Nacional, una versión distinta a la de su secretario de Seguridad.

Hasta el momento, ninguno de los funcionarios ha ofrecido una explicación pública sobre estas diferencias en los esquemas descritos a lo largo de las últimas semanas.

El contexto del caso

Rocha Moya solicitó licencia como gobernador el 1 de mayo, tras ser señalado, junto con otros nueve exfuncionarios sinaloenses, por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. La acusación formal, presentada el 29 de abril, incluye cargos por conspiración para el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína, así como corrupción institucional. Rocha Moya ha negado las acusaciones.

Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición del exgobernador. La presidenta Sheinbaum ha señalado que el Departamento de Justicia estadounidense no ha entregado pruebas que sustenten dicha solicitud, y que, en esta etapa, no existe un plazo legal que obligue a las autoridades de ese país a presentar documentación adicional.

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