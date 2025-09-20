México

Fraude con transferencias electrónicas: así opera la estafa detectada por Condusef

La dependencia alertó sobre una nueva modalidad de estafa vía SPEI en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas

Por Lorna Huitrón

Guardar
La dependencia alertó sobre una
La dependencia alertó sobre una nueva modalidad de estafa vía SPEI en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) emitió una alerta sobre un nuevo tipo de fraude mediante transferencias electrónicas que ha afectado a usuarios de servicios financieros en México.

En tan solo una semana, la dependencia identificó 15 casos en los que delincuentes utilizaron el nombre de empresas conocidas como fachada para estafar a compradores.

Cómo operan los delincuentes

El modus operandi es relativamente sencillo, pero efectivo. Los estafadores publican anuncios en medios impresos y electrónicos, ofreciendo la venta de vehículos, obras de arte u otros artículos a precios muy atractivos.

Las publicaciones parecen legítimas y, muchas veces, despiertan el interés de los consumidores debido a los costos significativamente bajos.

La Condusef advierte sobre una
La Condusef advierte sobre una nueva modalidad de fraude con transferencias electrónicas en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas; en una semana se registraron 15 casos

Una vez que la víctima se comunica para obtener información o concretar la compra, los delincuentes solicitan realizar un SPEI (transferencia electrónica) a un número CLABE que supuestamente pertenece a la empresa.

El pago se realiza siguiendo las instrucciones proporcionadas por el estafador, quien asegura que el dinero se depositará correctamente y que el artículo estará disponible para recoger en un domicilio de la empresa.

Consecuencias para las víctimas

Sin embargo, al acudir a la dirección indicada, las víctimas descubren que no existe tal venta y que la cuenta CLABE a la que realizaron la transferencia no corresponde a la empresa, sino a un tercero desconocido. El delincuente bloquea cualquier medio de contacto, dejando al comprador sin posibilidad de recuperar su dinero.

La Condusef enfatizó que, según las disposiciones del Banco de México sobre pagos electrónicos, los SPEI se identifican únicamente por:

  1. Número CLABE del receptor (18 dígitos).
  2. Número de cuenta del receptor.
  3. Número de tarjeta de crédito o débito.

El nombre del receptor, aunque se incluya en la orden de transferencia, no constituye un identificador válido y no garantiza que los fondos lleguen a la empresa anunciada. Esto permite que los delincuentes suplan a compañías legítimas sin que exista responsabilidad directa del banco emisor o receptor.

Recomendaciones de la Condusef para evitar fraudes

Ante esta situación, la Condusef recomendó a los usuarios extremar precauciones al realizar pagos electrónicos y seguir estas medidas de seguridad:

  • Verificar directamente con la empresa si realmente ofrece el producto antes de efectuar un pago.
  • Consultar si es posible realizar el pago en el domicilio de la empresa, evitando la transferencia electrónica.
  • Obtener un documento que respalde la operación de compra-venta antes de enviar dinero.
La Condusef advierte sobre una
La Condusef advierte sobre una nueva modalidad de fraude con transferencias electrónicas en la que delincuentes suplantan a empresas reconocidas; en una semana se registraron 15 casos

La dependencia advirtió que los fraudes financieros son cada vez más sofisticados y que las ofertas demasiado atractivas pueden ser un indicador de estafa. Por ello, instó a la población a desconfiar de precios excesivamente bajos y a confirmar siempre la autenticidad de las operaciones antes de realizar un SPEI.

Con estas medidas, los usuarios podrán proteger sus recursos y evitar ser víctimas de estafas que se aprovechan de la confianza en transacciones electrónicas legítimas.

Temas Relacionados

Conduseffraudestransferencias electrónicasSPEImexico-noticias

Más Noticias

Julieta Fierro ayudó a la SEP durante la pandemia de covid-19: así contribuyó a las clases en línea

Esteban Moctezuma lamentó el fallecimiento de la astrónoma y compartió un fragmentó de uno de sus videos educativos

Julieta Fierro ayudó a la

Nueva iniciativa en CDMX para frenar el abandono de bebés

La propuesta busca modificar el Código Penal local para endurecer el castigo a quienes abandonen a menores de edad

Nueva iniciativa en CDMX para

Cómo hacer pan campesino con lentejas y cilantro, una receta compleja pero con un exquisito resultado

Transforma tu cocina y explora creando una propuesta artesanal que te cautivara por su olor, sabor y textura

Cómo hacer pan campesino con

Falleció María Salud, mujer que intentó escapar del microbús durante explosión en Iztapalapa: suman 26 víctimas

La mujer de 59 años, no logró superar las graves lesiones ocasionadas por el siniestro del puente La Concordia

Falleció María Salud, mujer que

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 20 de septiembre

Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro son las tres garitas ubicadas en Tijuana para cruzar la frontera rumbo a territorio estadounidense y viceversa

Garitas de Tijuana: cuál es
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y

Aseguran fusiles AK-47, cartuchos y chalecos tácticos a cuatro sujetos tras denuncia al 089 en Culiacán

Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Quién es Carlos Alberto Paéz, líder de facción del Cártel Sinaloa, sancionado por EEUU

Capturan a dos personas en Edomex tras cateo: les aseguraron medicamento controlado, armamento, hidrocarburo y drogas

Dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de “La Barredora”

ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres rompe el silencio

Pedro Torres rompe el silencio mediático y reaparece en público tras diagnóstico de enfermedad incurable

Emiliano Aguilar asegura que no tiene dinero y sus únicos ingresos son para sus hijas

Quién era Rockdrigo González, mítico músico mexicano y padre de Amandititita que murió en el terremoto de 1985

“Un flechazo”: Lupillo Rivera recuerda como entró al ‘club’ de los que se tatúan a Belinda

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 20 de septiembre: Abelito gana la moneda del destino, pero Guana recibe el premio

DEPORTES

Estados Unidos lidera la demanda

Estados Unidos lidera la demanda de boletos para el Mundial 2026: en que lugar se encuentra México

Detienen a sujeto que robó balón decorativo del Mundial 2026 en Nuevo León

Asesinan a exjugador del Club León tras un ataque armado

Místico regresa con su tema de entrada de “Me Muero” y mantiene su máscara en el 92 Aniversario del CMLL

Santiago Luna: la promesa mexicana que debutó en UFC con nocaut en el primer round