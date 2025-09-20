México

Escolta presidencial golpea a periodista de Guerrero: vocería confirma la suspensión del agresor |Videos

Lo suscitado desató críticas y reavivó el debate sobre la seguridad de la prensa en México

Por Eduardo Marsan

Escolta presidencial agrede a periodista
Escolta presidencial agrede a periodista de Guerrero. Screenshot @LuisAlbHerre

La Presidencia de la República informó la suspensión de un funcionario de su equipo de comunicación tras la agresión sufrida al periodista Sergio Ocampo Arista, en Chilpancingo, Guerrero.

El hecho, captado en video y difundido en medios y redes sociales, generó indignación entre la comunidad periodística y abrió un debate sobre la seguridad de los reporteros en coberturas oficiales.

Lo acontecido

El incidente ocurrió durante un acto público encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, el viernes 19 de septiembre, en la capital guerrerense, al que acudieron decenas de comunicadores locales y nacionales, al final del mismo se registró un altercado cuando el corresponsal intentaba realizar entrevistas en la zona acordonada con vallas metálicas.

⇒ En medio del forcejeo, el periodista fue golpeado en el rostro por un integrante del equipo presidencial, quien además lanzó una silla en su contra. ⇐

De acuerdo con testimonios de reporteros presentes, la agresión comenzó luego de que otro periodista, José Miguel Sánchez, fuera jaloneado por personal de seguridad al intentar acercarse a la mandataria. Ocampo Arista, corresponsal de La Jornada y director de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, intervino para apoyar a su colega y terminó con una lesión visible en el ojo derecho.

Periodista de Guerrero es agredido
Periodista de Guerrero es agredido por escolta presidencial

Las imágenes del momento circularon rápidamente en redes sociales y medios locales y nacionales, lo que llevó a la Presidencia a emitir un comunicado horas más tarde. En el documento, el gobierno federal ofreció disculpas públicas al afectado y anunció la suspensión inmediata del funcionario involucrado -Ruslán Aranda Hernández- mientras se lleva a cabo una investigación interna.

“Este tipo de conductas son inaceptables y no representan los principios de respeto y libertad de prensa que deben prevalecer en todo momento”, señaló la vocería en su pronunciamiento. Además, se aseguró que se tomarán medidas disciplinarias una vez que concluyan las indagaciones.

Riesgo cotidiano

El caso generó reacciones inmediatas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de colegas del periodista guerrerense, quienes denunciaron que la violencia contra la prensa sigue siendo un riesgo cotidiano en el país. En la entidad, marcada por altos niveles de inseguridad, varios reporteros han sufrido agresiones físicas y amenazas en el ejercicio de su labor.

⇒ El acontecimiento exhibe y evidencia sobre la falta de protocolos adecuados para garantizar la seguridad y el respeto al trabajo periodístico. ⇐

El incidente ocurre en un contexto en el que México se mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, según organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras. Tan solo en los últimos años, múltiples reporteros han sido asesinados o han tenido que abandonar sus estados ante el clima de hostigamiento.

