Pati Chapoy revela que Raúl Araiza le pidió a su hija Camila que se fuera de su departamento: “Ya haz tu vida”

Raúl Araiza pidió a su hija Camila que se independizara y dejara el departamento que compartían (negroaraiza / Instagram)

La reciente decisión de Raúl Araiza de pedirle a su hija Camila que abandone el departamento que compartían ha generado un intenso debate en redes sociales, donde la actitud de la joven hacia su padre ha sido duramente criticada.

Durante una emisión del programa ‘Miembros al aire’, la modelo expresó abiertamente su opinión sobre la vida sentimental de su padre, lo que provocó una ola de comentarios negativos en plataformas digitales.

“Me gustaría que no te encularas tanto, como que normal, es la verdad güey, o sea aprender a estar solo güey, un poco... papá, que aprendieras a estar solo un poco güey”, manifestó Camila en el programa, una declaración que fue percibida por muchos usuarios como una muestra de falta de respeto y educación hacia el conductor.

La actitud de Camila Araiza hacia su padre generó críticas en redes sociales tras sus declaraciones en televisión (Foto: Instagram)

La controversia en torno a la relación entre Raúl Araiza y su hija se intensificó tras la revelación de Pati Chapoy en el programa ‘Ventaneando’ del 18 de septiembre.

Según relató la conductora, durante una caminata matutina se encontró con Araiza, quien le compartió detalles sobre la reciente mudanza de Camila.

“De repente se para a mi lado una camioneta blanca, bajan el cristal, volteo y era Raúl Araiza. Guapísimo, listo con su maleta porque ya se iba para Televisa”, narró Pati Chapoy en Ventaneando, añadiendo que el conductor le confesó sentirse más tranquilo ahora que recuperó la privacidad de su hogar.

De acuerdo con las declaraciones de Pati Chapoy enel programa de TV Azteca, Raúl Araiza le explicó que había decidido pedirle a su hija que se independizara y comenzara a vivir por su cuenta.

Pati Chapoy reveló detalles sobre la mudanza de Camila Araiza y la reacción de Raúl Araiza en 'Ventaneando' (Foto: Ventaneando, YouTube)

“Estuvimos platicando y me dijo que de plano le dijo a Camila, su hija, ya te me vas a vivir fuera, tu solita, ya haz tu vida, yo sigo aquí de soltero en un departamento que tiene”, relató la conductora.

Pese a esta decisión, la relación entre Araiza y la madre de sus hijas se mantiene en buenos términos.

La situación ha puesto en el centro de la discusión pública la dinámica familiar de Raúl Araiza, así como la percepción social sobre los límites y formas de comunicación entre padres e hijos en el ámbito mediático.

Camila Araiza es una modelo mexicana reconocida en redes sociales e hija del conductor de televisión Raúl “El Negro” Araiza y la productora Fernanda Rodríguez.

Raúl Araiza expresó sentirse más tranquilo tras recuperar la privacidad de su hogar luego de la mudanza de su hija (@negroaraiza, Instagram)

Ha destacado por su presencia en plataformas digitales, donde comparte contenido relacionado con moda, estilo de vida y viajes. Camila ha trabajado en diversas campañas publicitarias y se ha consolidado como influencer, generando atención tanto por su carrera como por el vínculo familiar con figuras del espectáculo mexicano.