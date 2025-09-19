México

Cuál es el precio del dólar en México hoy 19 de septiembre

La divisa estadounidense recuperó terreno ante la moneda mexicana tras la apertura de mercados de este viernes

Por Rodrigo Gutiérrez González

Crédito: Infobae

El precio del dólar en México subió ligeramente tras la apertura de mercados de este viernes 19 de septiembre.

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al inicio a 18,38 pesos mexicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,1% comparado con el valor de la sesión previa, cuando cotizó a 18,36 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el avance del dólar se da tras el tono cauteloso del presidente de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), Jerome Powell, durante su conferencia de prensa del miércoles.

En México, el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) anticipa un crecimiento de 0.1% mensual y 0.2% en términos anuales para agosto, justificado por un retroceso de 2.0% en las actividades secundarias, que mitigó el modesto crecimiento de 0.7% de las actividades terciarias.

Adicionalmente, el reporte de oferta y demanda global mostró un aumento de 1.4% anual durante el segundo trimestre del 2025, donde el PIB registró un incremento de 1.2% en su comparación anual.

El dólar revirtió su retroceso semanal tras evaluar los recientes datos de desempleo y producción, así como la decisión de política monetaria de la FED.

Los inversores ahora centran su atención en las negociaciones que mantienen por segundo día consecutivo los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de aliviar las tensiones comerciales y la posible prohibición de Tiktok.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un descenso 0,26%, por ello desde hace un año acumula aún un descenso del 4,66%.

Si comparamos la cifra con fechas anteriores, suma tres sesiones sucesivas de subida. La cifra de la volatilidad es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, por lo tanto está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual recientemente.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

