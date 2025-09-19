México

En vivo: Tlatelolco recuerda el 19S a 40 años del sismo de 1985

Acompaña la ceremonia y actividades para honrar a las víctimas de la tragedia

Por Zurisaddai González

Guardar
12:01 hsHoy

Hoy 19 de septiembre, Tlatelolco se convierte en el corazón de la memoria colectiva a 40 años del sismo de 1985.

Desde las primeras horas de la mañana, familiares de víctimas, vecinos, rescatistas y autoridades se reúnen para honrar a quienes perdieron la vida y para reconocer la fuerza de una sociedad que se levantó entre escombros.

Acompáñanos en este minuto a minuto con imágenes, sonidos y testimonios que recuerdan la tragedia, la solidaridad y las lecciones que el 19S dejó para la Ciudad de México y todo el país.

(Jovani Pérez/Infobae)
(Jovani Pérez/Infobae)

