En vivo: Tlatelolco recuerda el 19S a 40 años del sismo de 1985

Hoy 19 de septiembre, Tlatelolco se convierte en el corazón de la memoria colectiva a 40 años del sismo de 1985.
Desde las primeras horas de la mañana, familiares de víctimas, vecinos, rescatistas y autoridades se reúnen para honrar a quienes perdieron la vida y para reconocer la fuerza de una sociedad que se levantó entre escombros.
Acompáñanos en este minuto a minuto con imágenes, sonidos y testimonios que recuerdan la tragedia, la solidaridad y las lecciones que el 19S dejó para la Ciudad de México y todo el país.