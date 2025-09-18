Sheinbaum revela que AMLO y Adán Augusto pidieron destituir a Hernán Bermúdez por nexos con criminales: “No esconderemos a nadie”

Sheinbaum afirmó que el expresidente pidió la destitución de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló detalles sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco que recientemente fue detenido en Paraguay y expulsado de ese mismo país, tras ser acusado de asociación delictuosa, secuestro exprés, extorsión y delincuencia organizada en México.

La mandataria consideró “muy importante” que se dé a conocer la información sobre el caso y cómo fue que el exfuncionario estatal “se fue descomponiendo”, al presuntamente involucrarse con grupos criminales y supuestamente convertirse en el líder del cártel ‘La Barredora’.

Por ello, reveló que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún en funciones y junto con Adán Augusto López Hernández, el entonces secretario de Gobernación federal, solicitó al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, la destitución de Bermúdez Requena como secretario de Seguridad local.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento en que hubo información se pidió su destitución e investigación. Para ese entonces, el senador (Adán Augusto) ya era secretario de Gobernación, participaba en el gabinete, y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente (López Obrador) entonces a Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va (Hernán Bermúdez) e inician las investigaciones”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que el exfuncionario huyó del país tras ser destituido y comenzó la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía Genera de la República (FGR).

“Todavía no entrábamos nosotros en el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de esto él decide salir y huir, y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República”, abundó.

La presidenta criticó que políticos de la oposición critiquen el caso y hagan señalamientos en contra de Morena y el senador López Hernández, por lo que hizo un llamado a esperar a que se realicen las investigaciones.

“Hay que esperar las investigaciones y ya el senador dijo ”si necesitan mi declaración, la voy a presentar". Todo esto es importante que se conozca, no vamos a esconder a nadie ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable, pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los medios de comunicación o la oposición.

“(...) En mostros siempre va a haber verdad y se va a pedir siempre que se haga justicia, no somos iguales”, concluyó.