México

Sheinbaum revela que AMLO y Adán Augusto pidieron destituir a Hernán Bermúdez por nexos con criminales: “No esconderemos a nadie”

La presidenta consideró importante dar a conocer los detalles del caso ante las críticas por parte de la oposición

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum afirmó que el expresidente
Sheinbaum afirmó que el expresidente pidió la destitución de Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad de Tabasco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló detalles sobre el caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco que recientemente fue detenido en Paraguay y expulsado de ese mismo país, tras ser acusado de asociación delictuosa, secuestro exprés, extorsión y delincuencia organizada en México.

La mandataria consideró “muy importante” que se dé a conocer la información sobre el caso y cómo fue que el exfuncionario estatal “se fue descomponiendo”, al presuntamente involucrarse con grupos criminales y supuestamente convertirse en el líder del cártel ‘La Barredora’.

Por ello, reveló que fue el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aún en funciones y junto con Adán Augusto López Hernández, el entonces secretario de Gobernación federal, solicitó al gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, la destitución de Bermúdez Requena como secretario de Seguridad local.

“Se va a dar toda la información de cómo fue que esta persona empezó a involucrarse y en el momento en que hubo información se pidió su destitución e investigación. Para ese entonces, el senador (Adán Augusto) ya era secretario de Gobernación, participaba en el gabinete, y se solicita la destitución por parte del secretario de Gobernación y del presidente (López Obrador) entonces a Merino, que estaba de gobernador, Merino lo destituye, este señor se va (Hernán Bermúdez) e inician las investigaciones”, dijo en Palacio Nacional.

Sheinbaum Pardo indicó que el exfuncionario huyó del país tras ser destituido y comenzó la investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía Genera de la República (FGR).

“Todavía no entrábamos nosotros en el momento que hay indicios de que esta persona tiene algún vínculo y a partir de esto él decide salir y huir, y después pues ya viene la investigación por parte de la Fiscalía de Tabasco y la Fiscalía General de la República”, abundó.

La presidenta criticó que políticos de la oposición critiquen el caso y hagan señalamientos en contra de Morena y el senador López Hernández, por lo que hizo un llamado a esperar a que se realicen las investigaciones.

“Hay que esperar las investigaciones y ya el senador dijo ”si necesitan mi declaración, la voy a presentar". Todo esto es importante que se conozca, no vamos a esconder a nadie ni tampoco vamos a defender a nadie si resulta que hay pruebas de que es culpable, pero lo que no nos parece es este juicio que hacen los medios de comunicación o la oposición.

“(...) En mostros siempre va a haber verdad y se va a pedir siempre que se haga justicia, no somos iguales”, concluyó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumAMLOHernán BermúdezAdán Augusto López HernándezLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

Oro naranja en polvo: la especia que cura el dolor de rodilla, elimina piedras biliares y trata la cirrosis hepática

Investigaciones recientes han puesto énfasis en el papel que ciertas especias pueden desempeñar para aliviar trastornos articulares y hepáticos

Oro naranja en polvo: la

Revelan red criminal que sobornaba a elementos federales por huachicol en refinería Dos Bocas

El caso destapó una estructura jerárquica que operaba con complicidad institucional y episodios de violencia ligados a la denuncia de corrupción

Revelan red criminal que sobornaba

¿Cuándo terminarán las lluvias y cuándo comenzarán los frentes fríos? Esto dice el Servicio Meteorológico Nacional

La temporada de frentes fríos 2025–2026 tendrá 48 sistemas, ligeramente por debajo del promedio histórico

¿Cuándo terminarán las lluvias y

Youtubers españoles lloran durante el primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum: “Te amo México, gracias por todo”

Carmen y Chris, del canal “Cygnus y Romantic”, rompieron en llanto al escuchar la arenga presidencial en el Zócalo.

Youtubers españoles lloran durante el

Cuál es la forma correcta de colocar el papel de baño

El tema refleja cómo un gesto cotidiano puede despertar discusiones culturales y de hábitos personales

Cuál es la forma correcta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crimen en la Huasteca Potosina:

Crimen en la Huasteca Potosina: una herida mortal, prisión preventiva y la investigación en busca de justicia

EEUU destapa red criminal en Playas de Rosarito controlada por la diputada morenista Hilda Brown y La Mayiza

Hernán Bermúdez llega al Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas, continuará su vuelo a Edomex

Caso Hernán Bermúdez: Sheinbaum afirma que “no habrá protección para nadie”, investigación seguirá su curso

Condenan a dos hermanos por el asesinato de un hombre frente a su esposa e hijo en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Aniversario de la Merced 2025:

Aniversario de la Merced 2025: estos son todos los sonideros gratis que se presentarán

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 18 de septiembre: Guana reconoce que se equivocó al nominar a Dalílah y Shiky

Superman de James Gunn llega a streaming: cuándo y dónde verla desde casa en México

TENET de Christopher Nolan volverá a los cines de México: cuándo y dónde verla

“Vámonos, mamá”: Elena Poniatowska recuerda cómo vivió con su hija el terremoto del 85 en la CDMX

DEPORTES

Místico confiesa que podría retirarse

Místico confiesa que podría retirarse de la lucha libre si pierde su máscara ante MJF: “sin ella sería algo muy complicado”

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras

Jerry Jones confirma regreso de los Dallas Cowboys a México: “cuando el Estadio Azteca este listo, nos verán allá”

Checo Pérez revela cuándo se subirá a su monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Julio César Chávez Jr. graba documental de su vida en medio de investigación por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa