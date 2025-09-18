México

Sandra Cuevas hará frente a sus polémicas por relaciones con grupos criminales: “Es momento de que yo hable”

La empresaria y política aseguró que rendirá declaraciones sobre las acusaciones que enfrenta

Por Jesús Tovar Sosa

La política y empresaria rendirá
La política y empresaria rendirá declaraciones relacionadas a las acusaciones que enfrenta. Crédito: Cuartoscuro

En medio de una creciente controversia por supuestas relaciones con figuras del crimen organizado, la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, anunció que ofrecerá una declaración pública para abordar directamente los señalamientos en su contra.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Cuevas convocó a medios de comunicación y a la opinión pública a una conferencia en la Sandra Cuevas Galería de Arte, donde afirmó que dará su versión sobre los señalamientos que la vinculan con la Unión Tepito, así como con el grupo delictivo La Chokiza, encabezado por Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, con quien mantuvo una relación sentimental.

“Ustedes han estado abordando estos temas, sin embargo, a mí nadie me ha preguntado. (...) Es momento de que yo hable”, expresó Cuevas en su mensaje.

La exalcaldesa realizó un llamado
La exalcaldesa realizó un llamado en sus redes sociales. (Impresión de pantalla video)

Se intensifica el escrutinio público

El anuncio ocurre poco después de que Cuevas fuera incluida en el portal Narcopolíticos, una plataforma digital que documenta presuntos vínculos entre políticos mexicanos y organizaciones criminales.

Su incorporación al sitio reactivó el debate sobre la narcopolítica en el país, particularmente tras la reciente detención de Gilmare Mendoza, el pasado 10 de septiembre en Ecatepec, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La polémica se amplificó en redes sociales con la difusión de imágenes donde Cuevas aparece junto a Mendoza en actos sociales. La exalcaldesa reconoció la relación en una transmisión en vivo, pero aseguró desconocer las actividades ilícitas de su expareja. “Siempre he tenido malos gustos en las parejas”, dijo.

Cuevas también confirmó su mudanza del departamento en Santa María la Ribera que compartía con Mendoza, aunque rechazó que se trate de una huida. “No me voy de la ciudad ni del país”, declaró.

Sandra Cuevas fue exhibida en
Sandra Cuevas fue exhibida en redes en vinculación a El Choko. Foto: (Redes sociales)

Más vínculos bajo la lupa

Durante su gestión como alcaldesa, Sandra Cuevas fue vista en compañía de Antonio Vallejo, “El Toño”, presunto miembro de la Unión Tepito detenido por extorsión en 2021. También se le ha relacionado con Los Oyuki, grupo delictivo que presuntamente lideraría su hermano, Jaxiel Cuevas Nieves.

Además, investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) apuntan a irregularidades en el manejo de su empresa Sandra Cuevas Diamond Group, dedicada a dulcerías, galerías de arte y asociaciones civiles. Una de estas, “Por un México Bonito”, fue fundada junto con Christian Israel Quiroz Oropeza, otro de sus excompañeros sentimentales, también investigado por delitos graves.

Por otro lado, una ficha de inteligencia elaborada por el Ejército Mexicano incluye presuntos nexos entre Cuevas y Olga Lidia Ramírez Godínez, madre de un exlíder de la Unión Tepito.

