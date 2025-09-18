Hernán Bermúdez Requena llegará hoy a México tras ser expulsado de Paraguay

El vuelo partió tras 13 horas de retraso. National Anti-Drug Secretariat (SENAD)/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

El vuelo que traslada a Hernán Bermúdez Requena, operado por la Fiscalía General de la República (FGR) en un Bombardier Challenger 605 con matrícula XB-NWD que realizó una escala en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, Colombia, partió hace unos momentos para continuar con el viaje después de 13 horas de retraso.

De acuerdo con la plataforma de vuelos Flightaware, desde allí despegó a las 9:20 horas locales con destino a Tapachula, Chiapas, donde se programó su llegada a las 11:11 horas de México para una segunda parada antes de continuar hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca.

En el traslado participaron autoridades mexicanas de alto nivel a nivel internacional, incluyendo elementos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la FGR, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según informes oficiales de la FGR, Bermúdez Requena será trasladado en un camión blindado tipo Rino acompañado de un operativo coordinado de seguridad al Centro de Reinserción Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Información en desarrollo...