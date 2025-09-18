México

Aracely Arámbula envidia la cintura de Lyn May y quiere hacer ‘split’ como la vedette

Las dos estrellas compartieron un momento lleno de simpatía y respeto mutuo, luciendo espectaculares atuendos de rumberas y demostrando que la amistad y el talento no tienen edad en el teatro mexicano

Por Armando Guadarrama

La gira de 'Perfume de Gardenia' reúne a Aracely Arámbula y Lyn May en un homenaje a la disciplina y el talento escénico (IG)

La admiración por la disciplina física y el talento escénico se ha convertido en un tema central durante la gira de la obra “Perfume de Gardenia”, donde Aracely Arámbula y Lyn May comparten escenario.

En este contexto, Arámbula no solo ha elogiado la trayectoria artística de Lyn May, sino que ha expresado abiertamente su deseo de alcanzar la esbelta figura que la vedette mantiene a sus 72 años.

Ambas artistas, vestidas con atuendos de rumberas, han posado juntas para destacar la complicidad y el respeto mutuo que existe entre ellas en este proyecto teatral producido por Omar Suárez.

Aracely Arámbula expresa su admiración por la figura y trayectoria de Lyn May durante la gira teatral (IG)

En un mensaje dirigido a sus seguidores, Aracely Arámbula manifestó: “De gira con esta maravillosa obra Perfume de Gardenia acompañada de una gran estrella y gran ser y humano, mi adorada y talentosa Lyn May, te quiero y admiro Gracias. @omarproductor por llevarle magia al público y por creer en este tan gran proyecto y por dedicarle tanto y hacerlo realidad de gira por la república mexicana y muy pronto por Estados Unidos 22 de octubre comenzamos en San Antonio, El paso Texas, Phoenix, Chicago, Seattle, San Diego, NY 7 noviembre, Los Ángeles y muchas ciudades más los esperamos mi Arafamilia bella. ¡Que viva el teatro!”.

La relación entre Arámbula y Lyn May se remonta a 1998, año en que la actriz participó en la telenovela “Soñadoras” interpretando a Jacqueline de la Peña. Según relató Aracely Arámbula, fue en un gimnasio donde observó por primera vez la dedicación de Lyn May al ejercicio, lo que le causó impresión por la figura que la vedette ya poseía y que, según sus palabras, ha logrado conservar hasta la actualidad.

Durante la promoción de la obra, Arámbula no dudó en mostrar la cintura de Lyn May y compartir su propia meta personal: “Miren nada más esta cinturita, yo quiero estar como Lyn May, estoy tratando, porque ahí voy, marcada y todo; pero sabes qué quiero el split, que es lo más difícil”.

La actriz elogió a su compañera | Crédito: IG lyn_may_

Este comentario hace referencia a la habilidad de Lyn May para realizar el split, una posición que consiste en extender las piernas en direcciones opuestas hasta formar un ángulo de 180 grados o más, característica de disciplinas como el ballet o la gimnasia.

La trayectoria de Lyn May está marcada por su participación en el cine de ficheras y el cabaret, donde alcanzó notoriedad como vedette. A pesar del paso del tiempo, continúa demostrando su destreza física en cada presentación, ejecutando el split con la misma soltura que en sus años de mayor popularidad.

Por su parte, Lyn May ha correspondido el reconocimiento al llamar a Aracely Arámbula su “vedette favorita”, mientras que Arámbula ha reiterado su admiración no solo por la disciplina física de Lyn May, sino también por su calidad humana y su estatus como estrella del espectáculo.

