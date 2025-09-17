México

Tren Ligero CDMX choca con un vehículo particular; no se reportan heridos

Al lugar acudieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para resguardar la zona

Por Luz Coello

Guardar
Tren Ligero chocó con un
Tren Ligero chocó con un vehículo particular (X/ @RaulGtzNR)

Este miércoles 17 de septiembre, una unidad del Tren Ligero de la Ciudad de México chocó contra un vehículo particular, el accidente se registró alrededor de las 10:00 horas, lo que afectó el servicio del transporte eléctrico durante varios minutos.

El choque del Tren Ligero ocurrió en el cruce de la Avenida 20 de Noviembre y Avenida México, muy cerca de la estación Huichapan, en la alcaldía Xochimilco. Algunos testigos explicaron que el auto se habría quedado en la zona de vías del tren, en consecuencia el convoy no pudo frenar a tiempo para evitar el impacto.

Hasta el momento, se desconoce qué provocó el accidente; sin embargo, el auto se vio gravemente afectado debido a que recibió el impacto en la puerta del lado izquierdo, tanto la puerta del conductor como la de los tripulantes fue impactada, debido a la velocidad del tren el auto quedó montado encima de una banqueta.

Así quedó un vehículo que chocó contra un auto que circulaba cerca de la estación Huichapan. Crédito: X/ @RaulGtzNR

Al lugar arribaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para controlar el tránsito, así como auxiliar a los involucrados en el accidente. Pese a lo fuerte del incidente, no se reportaron heridos, únicamente daños materiales. Así que solicitaron la ayuda de una grúa para retirar el vehículo, durante estas maniobras el servicio del Tren Ligero se vio afectado y presentó retrasos.

¿Qué dijo el STE del accidente del Tren Ligero CDMX?

Hasta el momento, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) no ha emitido algún comunicado al respecto de la situación que involucró a la unidad M2. 046, en las imágenes que se viralizaron en redes sociales se pudo apreciar el número del tren que se accidentó.

Tampoco la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) ha compartido alguna postura de la situación que se registró la mañana de este miércoles. El servicio del Tren Ligero ya opera de manera regular, cabe recordar que actualmente la terminal Tasqueña no ofrece servicio debido a trabajos de ampliación y demolición.

Así quedó el vehículo que
Así quedó el vehículo que chocó con el Tren Ligero CDMX (X/ @RaulGtzNR)

La transformación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero de la Ciudad de México avanza a paso firme, con la estructura principal ya sin techo y rodeada de escombros, como parte de una remodelación integral que busca optimizar el servicio ante la inminente llegada de la Copa Mundial 2026. Las imágenes difundidas recientemente por el STE.

Durante el cierre temporal de la terminal, los usuarios habituales cuentan con un servicio de apoyo gratuito proporcionado por la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). “De la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña. contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado de personas usuarias”, comunicó el STE en sus plataformas digitales, garantizando así la movilidad de los pasajeros mientras duren las labores de demolición y construcción.

Temas Relacionados

Tren LigeroCDMXTren Ligero CDMXaccidentemexico-noticias

Más Noticias

Toy Story continúa su recorrido en cines de México una semana más por su 30 aniversario

La cinta animada fue reestrenada en el país el pasado jueves 11 de septiembre para festejar tres décadas de aventuras con Woody, Buzz y sus amigos

Toy Story continúa su recorrido

Ricardo Monreal busca reformar la Ley Federal del Consumidor para facilitar cancelaciones de servicios digitales

La propuesta plantea que las empresas tengan la obligación de informar los montos, fechas y frecuencia de cobro, entre otros detalles

Ricardo Monreal busca reformar la

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 17 de septiembre

Todos los días y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la capital del país y zona conurbada del Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

El indicador de referencia de la bolsa mexicana terminó sesiones este 17 de septiembre con baja de 0,81%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

El indicador de referencia de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Minuto a minuto del reality show del momento

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Arsenal incautado: vinculan a proceso

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

Paraguay revela imágenes de la expulsión de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder criminal ligado al CJNG

Expulsan a Hernán Bermúdez Requena de Paraguay, será trasladado a México

Sandra Cuevas es la nueva figura en la lista de “Narcopolíticos”: de La Unión Tepito a ser pareja de “El Choko”

Sheinbaum afirma que disminuyó la violencia en Sinaloa y señala conveniencia empresarial: “Algunos tienen intereses políticos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 17 de septiembre

Regañan a Galilea Montijo por gritar en “Hoy” sin saber que ya estaban al aire

Ana Bárbara defiende a la familia Aguilar y los llena de elogios: “Trabajan con el alma”

Fátima Bosch, Miss Universo México, y su inesperada confesión sobre 3 raros trastornos que marcaron su niñez: “Me hacían bullying”

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 17 de septiembre?

DEPORTES

Pumas gana demanda a Dani

Pumas gana demanda a Dani Alves ante el TAS

Fans interpretan discurso de Místico como indirecta a AAA tras venta a WWE: “El patrimonio no se vende”

Eddy Reynoso rompe el silencio y asegura que Canelo Álvarez no se retirará tras derrota ante Terence Crawford

WWE Wrestlepalooza 2025: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el evento de lucha libre desde México

Andrade El ídolo intercambia insultos con MFJ y le pide que apueste su cabellera ante Místico: “No seas cobarde”