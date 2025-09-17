Suman 20 personas fallecidas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Mexican firefighters extinguish the flames of a gas truck that exploded in Mexico City on September 10, 2025. Nearly 60 people were wounded, 19 gravely, when a gas truck exploded in Mexico City on September 10, 2025, causing widespread damage, municipal officials said. (Photo by Valentina ALPIDE / AFP)

La cifra de personas fallecidas tras una explosión de una pipa en Iztapalapa subió a 20, según información de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México.

De acuerdo con el reporte emitido a las 10:00 horas, 31 personas se mantienen hospitalizadas, algunas de ellas mantienen un estado de salud grave, mientras que 33 más han sido dadas de alta, luego de recibir atención médica.

La institución compartió una lista actualizada con el nombre de las víctimas y los hospitales donde se encuentran internadas para que sean más fáciles de localizar.

El día de ayer, la dependencia informó que los fallecidos eran de 17, al día de hoy se suman 3 descensos.

¿Qué pasó en el Puente de la Concordia?

La tarde del pasado jueves 11 de septiembre, una pipa de gas cargada de gas LP se volcó y explotó en el Puente de la Concordia, ubicado en Iztapalapa, Ciudad de México, dejando a más de 90 personas heridas y hasta el momento 20 fallecidas.

En el lugar del incidente se llevaron a cabo labores de rescate y atención médica a los heridos. Los equipos de protección civil y bomberos de Ciudad de México desplegaron esfuerzos para controlar el fuego y evacuar a habitantes, ya que el siniestro impactó viviendas y vehículos en los alrededores, provocando daños materiales considerables.

Vecinos de Emiliano Zapata relataron que la onda expansiva se sintió en un radio considerable y que familias enteras tuvieron que abandonar sus hogares. “Se escuchó como si hubiera caído algo muy grande, después solo vimos llamas y gente corriendo”, narró uno de los afectados.

El Gobierno de la Ciudad de México anunció la habilitación de albergues temporales para los desplazados. Los familiares de víctimas recibieron acompañamiento psicológico y asistencia legal.

Las indagatorias se centran en el estado de la pipa y el manejo del combustible. El registro de controles, bitácoras de mantenimiento y permisos de la unidad es revisado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que enfoca la investigación en posibles irregularidades..

El jefe de Gobierno de Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, lamentó los hechos y ofreció coordinación institucional para apoyar a los afectados. Las acciones se vigilan desde el gabinete de seguridad de la ciudad en seguimiento a la instrucción presidencial de atender la emergencia y prevenir tragedias similares.