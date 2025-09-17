Miss Sonora niega envidia hacia Fátima Bosch, nueva Miss Universo México señalada por presunto influyentismo: “Por dignidad”

Fátima Bosch lamenta la falta de sororidad y responde a las críticas sobre su triunfo en Miss Universo México 2025 (Captura de pantalla, YouTube)

El reciente desenlace del certamen Miss Universo México 2025 ha desatado una ola de reacciones entre las participantes, luego de que la tabasqueña Fátima Bosch fuera coronada como ganadora en medio de un ambiente de tensión y cuestionamientos.

Ahora Celeste Hidalgo, representante de Sonora y parte del top 10, difundió un comunicado en redes sociales en el que defendió la postura de la mayoría de las concursantes y puso en duda la legitimidad del resultado.

En su mensaje, Hidalgo abordó directamente la reacción colectiva que se vivió durante la final, donde solo cuatro de las 31 candidatas se acercaron a felicitar a la nueva reina.

“Todos vimos lo que ocurrió en la final: de 31 candidatas, sólo cuatro salieron a abrazar a la ganadora. Ese silencio colectivo habla más que mil palabras”, escribió la representante de Sonora en sus historias de Instagram, dejando en evidencia el descontento generalizado entre las participantes.

La polémica coronación de Fátima Bosch en Miss Universo México 2025 desata cuestionamientos entre las concursantes (IG)

La concursante también se refirió a las críticas que han surgido en redes sociales, donde se ha señalado a las finalistas de actuar por envidia o de ser “malas perdedoras”.

Hidalgo rechazó estas acusaciones y explicó que la reacción de sus compañeras no obedeció a motivos personales, sino a una percepción compartida de que el veredicto no reflejaba lo experimentado durante el concurso.

“No se trató de envidia, ni nada personal, sino de una reacción natural ante un resultado que la mayoría sentimos no reflejaba lo vivido”, agregó en su comunicado.

En respuesta a quienes las han acusado de falta de sororidad, Celeste Hidalgo defendió el derecho de las participantes a expresar su inconformidad de manera respetuosa.

Hidalgo rechaza las acusaciones de envidia y defiende el derecho de las participantes a expresar su inconformidad (IG)

“No podemos hablar de empoderamiento si se invalida la voz de 27 mujeres que compartimos el mismo proceso. No es falta de sororidad expresar inconformidad con respeto; al contrario, es un acto de honestidad y de dignidad”, sentenció la representante de Sonora.

A pesar de la polémica, Hidalgo manifestó sus mejores deseos para Fátima Bosch en su camino hacia el certamen internacional, aunque subrayó la importancia de que se respete la voz y el sentir de todas las concursantes.

“Somos mujeres que dimos lo mejor de sí, que nos esforzamos cada día, y que tenemos derecho a sentir y a cuestionar sin ser llamadas ‘malas perdedoras’”, expresó en su mensaje.

El comunicado concluyó con un llamado a los seguidores del certamen para que formen su propio juicio sobre lo ocurrido, más allá de lo que se muestra en televisión o en redes sociales. “A veces las señales hablan por sí solas, y la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz”, finalizó Hidalgo.

La polémica en torno a la victoria de Fátima Bosch se originó tras la ceremonia de coronación, cuando la representante de Tabasco fue felicitada únicamente por cuatro de las 31 concursantes.

Un video que circuló ampliamente en redes sociales mostró a un grupo de 27 participantes regresando al escenario para abrazar y animar a Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco y segunda finalista, lo que fue interpretado como un desaire hacia la ganadora.

La propia Fátima Bosch se refirió a este episodio, señalando que “la sororidad verdadera tristemente no se dio” y que “es muy fácil dar un discurso sin sentir las cosas”, según declaraciones recogidas en redes sociales.

Un video viral muestra a 27 participantes apoyando a Yoana Gutiérrez, segunda finalista, tras la coronación (Captura de pantalla, X)

El debate sobre la legitimidad del triunfo de Bosch se ha extendido a plataformas digitales, donde se han planteado acusaciones de supuesto influyentismo.

A estas voces se sumó el maquillista Luis Torres, quien manifestó en redes sociales su preferencia por otras candidatas y comentó que, si ganaba la representante de Tabasco, “ya todos sabíamos que ganaría”.

La controversia en torno a Miss Universo México 2025 continúa alimentando el debate público, mientras las protagonistas del certamen defienden su derecho a cuestionar y expresar sus opiniones sobre el proceso y el resultado.