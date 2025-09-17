México

Gobernadores en ascenso: crece promedio de aprobación entre julio y agosto, según encuesta

Los mandatarios de partidos opositores a la 4T forman parte del top ten de los mejor evaluados

Por Eduardo Marsan

Ranking de gobernadores 2025
Ranking de gobernadores 2025

Un reciente ranking de gobernadores reveló un repunte en la percepción ciudadana hacia los mandatarios estatales del país.

De acuerdo con Consulta Mitofsky, el promedio nacional de aprobación alcanzó el 50% entre julio y agosto de 2025, lo que representa un incremento frente a los meses previos y marca un punto de recuperación para varios gobiernos locales.

Incremento en la aprobación ciudadana

Los datos presentados muestran que 12 gobernadores se ubican en niveles altos de aprobación, superando el 55% de respaldo ciudadano, mientras que 20 mandatarios estatales permanecen en la franja media, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 54%.

Solamente un reducido grupo mantiene cifras bajas, reflejando los retos que enfrentan en materia de seguridad, economía y políticas sociales.

Dicho repunte nacional resulta significativo, ya que en el primer semestre del año el promedio general se mantenía por debajo del 48%, por lo que la tendencia positiva responde en gran medida a la ejecución de programas sociales, avances en infraestructura local y acciones en seguridad pública que han tenido impacto directo en la percepción de los habitantes.

Quiénes lideran y quiénes retroceden

Entre los nombres que destacan se encuentra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, quien figura en la primera posición del ranking con una aprobación que supera el 60%. Su administración ha capitalizado políticas de movilidad, seguridad y programas sociales que, según la encuesta, fortalecen la confianza de los capitalinos.

En contraste, Javier May Rodríguez, del estado de Tabasco aparece en el último lugar, con un nivel de aprobación de apenas 41%. El descontento ciudadano se relaciona con problemas de inseguridad, infraestructura insuficiente y dificultades en servicios básicos, este contraste evidencia la brecha entre las entidades que logran mejorar la percepción social y aquellas que enfrentan desafíos persistentes.

CRÉDITO: Gobierno de la Ciudad de México
Diferencias entre oficialismo y oposición

El estudio también refleja la diferencia entre gobernadores del partido oficial y aquellos de la oposición. Mientras los primeros han mostrado avances en promedio, impulsados por la cercanía con programas federales, los segundos han debido reforzar estrategias locales para mantener la aceptación ciudadana.

Contexto político y social

El repunte en la aprobación ocurre en un escenario en el que los gobiernos locales enfrentan demandas crecientes en temas como seguridad pública, empleo, desarrollo urbano y acceso a servicios de salud. La ciudadanía ha mostrado mayor exigencia hacia sus gobernantes, lo que convierte a este ranking en un termómetro clave de la relación entre sociedad y autoridades estatales.

El top ten

  1. Clara Brugada (Ciudad de México) - 55.8% - MORENA
  2. Mara Lezama (Quintana Roo) - 55.4% - MORENA
  3. Ricardo Gallardo (San Luis Potosí) - 54.4% - MORENA
  4. Teresa Jiménez (Aguascalientes) - 54% - MORENA
  5. Julio Menchaca (Hidalgo) - 53.3% - MORENA
  6. Pablo Lemus (Jalisco) - 52.9% - MOVIMIENTO CIUDADANO
  7. Manolo Jiménez (Coahuila) - 51.9% - PRI
  8. Libia Dennise García (Guanajuato) - 51.9% - PAN
  9. Mauricio Kuri (Querétaro) - 51.8% - PAN
  10. Lorena Cuéllar (Tlaxcala) - 51.8% - MORENA

Los resultados no solo marcan las tendencias del momento, sino que también anticipa cómo podría evolucionar la percepción ciudadana rumbo a los próximos procesos electorales en México.

