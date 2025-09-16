Operativo en Guadalupe y Calvo desmantela punto de halconeo criminal en Chihuahua

Operativo en Cruz Blanca desmantela punto de vigilancia criminal en Guadalupe y Calvo. (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE), informó que la célula de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) aseguró cartuchos, cargadores y equipo táctico en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Según la información oficial, el hallazgo se realizó en un punto identificado como área de halconeo. El despliegue estuvo a cargo de personal de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Durante el operativo, los agentes localizaron diversos objetos con valor criminalístico en el sitio señalado, los resultados forman parte de los operativos coordinados para la prevención y disuasión de delitos en la región.

Las autoridades mantienen labores de patrullaje en la zona para fortalecer la seguridad. (FGE Chihuahua)

Asegura BOI cartuchos y equipo táctico en operativo en Cruz Blanca

La Fiscalía General del Estado reportó que la intervención ocurrió este lunes 15 de septiembre, en el sitio conocido como Cruz Blanca, en el lugar, las BOI aseguraron un total de 114 cartuchos útiles calibre .223, 90 cartuchos útiles calibre 7.62x39, 35 cartuchos útiles calibre 308, dos chalecos tácticos —uno negro y uno café— y cuatro cargadores de lámina para cartuchos calibre .223.

De acuerdo con información oficial, los objetos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para el desarrollo de las investigaciones. El aseguramiento se realizó conforme a los protocolos de actuación establecidos.

Las autoridades estatales y federales continúan con el despliegue operativo en la zona para fortalecer las acciones de seguridad y vigilancia dirigidas a la protección de la ciudadanía.

Operativos buscan reforzar la seguridad en Guadalupe y Calvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Localizan osamenta en operativo conjunto de Fiscalía y CEAVE en Aldama

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVE), llevó a cabo un operativo de búsqueda en el municipio de Aldama, Chihuahua, que derivó en el hallazgo de restos óseos en la comunidad de Maclovio Herrera.

De acuerdo con la información oficial, el hallazgo se registró la mañana del sábado 13 de septiembre en una brecha de terracería del Rancho Chilicote. En el sitio participaron agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y personal de la CEAVE, quienes desplegaron un rastreo terrestre en la zona.

Los restos, que preliminarmente corresponderían a una persona de sexo masculino, fueron localizados con prendas de vestir: una playera negra, pantalón azul deslavado, cinturón y botas tácticas en color café. Las autoridades no descartan que esta información sea clave para avanzar en la identificación del cuerpo.

Tras el hallazgo, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de la osamenta, que fue trasladada para su análisis. Los peritos trabajan en establecer tanto la identidad como las posibles causas de muerte, en un caso que se integra a las investigaciones sobre personas ausentes en la región.