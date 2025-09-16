México

¡Toma nota! Estas son las fechas de inscripción y reinscripción a la UAM

La institución recibirá 10 mil millones de pesos del Paquete Económico para 2026

Por Eduardo Marsan

La Universidad Autónoma Metropolitana anuncia su proceso de selección para nuevos estudiantes, con fechas clave y requisitos específicos para aspirar a ser parte de su comunidad educativa (UAM Universidad Autónoma Metropolitana)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) retomará sus labores académicas, de investigación y difusión cultural a partir del miércoles 17 de septiembre, luego de concluir el periodo vacacional de verano que se extendió del 18 de agosto al 12 de septiembre.

Inicio de clases

Es así que más de ocho mil personas, entre académicos y personal administrativo, regresarán a sus actividades, mientras que el alumnado se prepara para el inicio del nuevo trimestre. Así queda la calendarización de la institución:

  • 17 de septiembre inicio de actividades y apertura del registro de las evaluaciones de recuperación, las cuales se llevarán a cabo los días 19, 22 y 23 de septiembre.
  • Entre el 18 y el 29 de septiembre se desarrollará el proceso de inscripción y reinscripción, fundamental para el arranque del ciclo escolar.
  • La entrega de actas de recuperación está programada entre el 22 y el 24 del mismo mes.
  • Tras concluir estos procedimientos, más de 57 mil 300 estudiantes de licenciatura y alrededor de tres mil 800 de posgrado iniciarán clases el próximo 1 de octubre, cuando dará inicio el trimestre 25-O.
  • El trimestre se extenderá hasta el viernes 12 de diciembre y constará de 11 semanas de clases, seguidas de una semana destinada a evaluaciones globales y al registro oficial de calificaciones, del 15 al 19 de diciembre.

La Casa abierta al tiempo, lema con el que se identifica dicha casa de estudios, cuenta con una amplia oferta académica en sus cinco unidades universitarias. Actualmente imparte:

  • 83 licenciaturas.
  • 120 posgrados, que incluyen 64 maestrías, 43 doctorados y 13 especializaciones.
  • 98 programas de posgrado (82 por ciento del total) están registrados en el Sistema Nacional de Posgrados de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), lo que consolida a la institución como un referente de calidad académica en México.

En cuanto a su planta docente, la UAM dispone de cuatro mil 325 profesores, de los cuales dos mil 771 son definitivos y mil 554 temporales. A este equipo se suma el personal administrativo, integrado por aproximadamente cuatro mil trabajadoras y trabajadores, que contribuyen al funcionamiento integral de la universidad.

Con el inicio del trimestre 25-O, la institución refuerza su compromiso de ofrecer una educación de calidad y fomentar la investigación científica y humanística, así como la difusión cultural, pilares que la distinguen como una de las instituciones públicas de educación superior más relevantes del país, para lo cual la Federación le designará 10 mil millones de presupuesto.

