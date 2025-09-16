México

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Fue asegurado junto con otros tres sujetos, llevaban una patrulla clonada y armas de fuego

Por Luis Contreras

El funcionario asegurado (SSP Michoacán)
El funcionario asegurado (SSP Michoacán)

Las autoridades de Michoacán realizaron el arresto de cuatro sujetos por su presunta responsabilidad en hechos delictivos, además de la creación y difusión de grabaciones amenazantes. Entre los capturados está un individuo identificado como Luis Ángel “N”, secretario del Ayuntamiento de Jiquilpan.

Fue la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán la que compartió el la detención cuatro personas de las que no fueron revelados sus nombres.

"En coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, detuvimos en Jiquilpan a 4 personas por su probable participación en hechos constitutivos de delitos como la creación y difusión de videos con supuestas amenazas", es parte del informe.

Además, a las cuatro personas les fueron aseguradas armas de fuego y tenían en su poder una patrulla de la Policía Municipal clonada.

Tres de los sujetos detenidos
Tres de los sujetos detenidos (SSP Michoacán)

Una célula criminal detenida, gobernador confirma arresto de funcionario

En un encuentro con medios, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó la detención de una célula delincuencial.

“Ya dimos con los responsables de elaborar estos videos, todo indica que son una célula delictiva, tres de las personas llevan armas largas, [llevaban] una patrulla apócrifa, clonada”.

Al ser cuestionando si el funcionario de Jiquilpan es quien distribuyó los video, la repuesta del gobernador fue afirmativa: “Sí, es el secretario del ayuntamiento de Jiquilpan, se abrió también una investigación amplia en este tema para ver hasta dónde está inmiscuida la delincuencia organizada en dicho ayuntamiento”.

Una revisión al registro Nacional de Detenciones (RND) detalla que el arresto de Luis Ángel “N” fue asegurado por elementos de la Policía Estatal en la colonia Centro de Jiquilpan en casi esquina con Presidente Lázaro Cárdenas Norte. Dicho arresto fue realizado el 14 de septiembre poco antes de la 1:00 de la tarde.

El gobernador de Michoacán confirmó
El gobernador de Michoacán confirmó el arresto del funcionario (Gobierno de Michoacán)

Los reportes indican que los cuatro hombres detenidos estarían relacionados con la distribución de videos del Ejército Purépecha de Liberación Michoacana, organización que lanzaba amenazas apara las personas que asistieran al Grito de Independencia, pero que ya tenían material realizado en ocasiones pasadas

Al menos desde julio pasado un grupo de personas autoidentificadas como integrantes de las comunidades purépechas se deslindaron del grupo referido, argumentando que los sujetos que aparecían en as grabaciones no hablan su idioma.

No existe la creación de un tal Ejército Purépecha de Liberación Michoacana […] aparecen personas armadas, no son purépechas, el entorno de la grabación no pertenece a ninguna de nuestras regiones", señalan los sujetos en el video.

