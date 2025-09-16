Beca Rita Cetina 2025: paso a paso para el registro y fechas de pago

El registro en línea está abierto del 15 al 30 de septiembre y está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en secundaria pública

El ciclo escolar 2025-2026 inició con la apertura del registro para la Beca Universal Rita Cetina 2025, un programa federal que busca garantizar que las y los adolescentes de secundaria pública cuenten con un respaldo económico para continuar sus estudios.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), el registro comenzó el 15 de septiembre y concluirá el 30 de septiembre de 2025. Todo el trámite se realiza en línea a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx, por lo que no es necesario acudir de manera presencial.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

El programa está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en secundarias públicas en México. El registro lo deben realizar madres, padres o tutores que cuenten con una cuenta Llave MX, requisito indispensable para acceder a la plataforma digital.

Entre los documentos necesarios destacan:

CURP del tutor y del estudiante.

Identificación oficial vigente del padre, madre o tutor (INE).

Comprobante de domicilio reciente (máximo tres meses).

Teléfono celular y correo electrónico.

CURP del estudiante y Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Paso a paso para el registro en línea

El proceso consta de dos fases: primero se registra el tutor y después el estudiante.

Ingresar al portal oficial: becaritacetina.gob.mx. Iniciar sesión con la cuenta Llave MX. Verificar los datos precargados del tutor. Subir la credencial de elector y comprobante de domicilio. Aceptar el aviso de privacidad y guardar la información. Seleccionar la opción “Registrar un estudiante”. Capturar la CURP del alumno, validar los datos y registrar la CCT de la secundaria pública. Indicar turno, grado y parentesco con el tutor. Guardar y descargar el comprobante de registro, documento indispensable para futuras aclaraciones.

La SEP recomienda tener todos los documentos a la mano antes de iniciar el trámite, ya que la plataforma puede cerrar sesión en caso de inactividad.

Monto de la beca y fechas de pago

El apoyo económico será de mil 900 pesos bimestrales por familia. En caso de que en el mismo hogar se registren varios estudiantes en secundaria, se entregarán 700 pesos adicionales por cada hijo extra.

Los pagos se realizarán a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar, y el primer depósito está programado para octubre de 2025.

Orientación y próximos registros

Para resolver dudas, la SEP pone a disposición la línea de Educatel en el 55 3601 7599 (Ciudad de México) y 800 288 6688 (resto del país). Además, se realizarán asambleas informativas en secundarias públicas.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) informó que, tras el cierre de este registro, del 1 al 15 de octubre se abrirán inscripciones para la Beca Benito Juárez de Media Superior y el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Con esta estrategia, el Gobierno Federal busca avanzar en el compromiso de ampliar los apoyos educativos, asegurando que cada estudiante en México tenga las mismas oportunidades de continuar su formación académica.