México

Senado buscará ahorrar 500 mdp en su presupuesto para 2026, eliminará el ‘turismo parlamentario’

Laura Itzel Castillo Juárez indicó que el Senado adoptará un plan de austeridad para operar el próximo año

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Reforma para fortalecer la soberanía
Reforma para fortalecer la soberanía nacional avanza en el Senado de la República (Galo Cañas/Cuartoscuro)

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la adopción de un plan de austeridad para 2026 que contempla generar un ahorro de 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la morenista precisó que una de las medidas para generar el ahorro será eliminar el ‘turismo parlamentario’, es decir, la restricción a los viajes internacionales de senadores, para optimizar el presupuesto y fortalecer el trabajo legislativo nacional.

Aseveó que algunos de estos desplazamientos no tienen fines recreativos, sino laborales, aunque la nueva política privilegiará la presencia de delegaciones extranjeras en el propio recinto y valorará cada viaje en función de su relevancia.

La senadora explicó que solo en casos excepcionales y justificados se considerará la asistencia a eventos internacionales fuera de México. Como ejemplo, resaltó la próxima visita de integrantes del Parlamento alemán, considerando que esto confirma la continuidad del intercambio legislativo sin comprometer el objetivo de ahorro.

“Son bienvenidas las delegaciones internacionales al seno de este órgano parlamentario”, dijo la legisladora, abriendo la posibilidad para casos específicos que requieran tratamiento especial.

Sobre la coyuntura económica y comercial, la titular de la Mesa Directiva respondió a cuestionamientos acerca de las decisiones arancelarias tomadas recientemente.

Castillo Juárez indicó que los aranceles son competencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aunque el Senado está dispuesto a colaborar en asuntos legislativos vinculados.

Subrayó que la protección del mercado interno es una de las prioridades, asegurando que “necesitamos proteger lo hecho en México, y hay toda una campaña muy importante para nuestro país, con el fin de fortalecer el mercado interno, y lo relativo a los aranceles tiene este objetivo”.

En relación con la política exterior, la legisladora descartó que las recientes medidas puedan afectar la relación bilateral entre México y China. Señaló que no percibe riesgos para el vínculo diplomático y recomendó analizar el contexto internacional de manera global.

“No veo ningún riesgo en este sentido y se tiene que tomar en consideración el panorama a nivel internacional, pero de ninguna manera creo que vaya a tener algún riesgo”, declaró Castillo Juárez.

Sobre el manejo financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), la senadora criticó la deuda heredada en sexenios previos al de Andrés Manuel López Obrador, acusando que en esos periodos se incurrió en endeudamiento excesivo sin que se reflejara en inversión productiva para la empresa.

Destacó que con la administración actual ha disminuido la deuda de Pemex y se perfila un escenario donde, para 2027, ya no será necesario destinar recursos federales directos a la petrolera.

“Pemex siempre ha dado mucho al Presupuesto de Egresos de la Federación y de lo que se trata este plan estratégico es que para 2027 no se le tengan que entregar recursos por parte de la Federación, lo que significa este plan es realmente rescatar a Petróleos Mexicanos”, expresó.

En cuanto a la agenda parlamentaria, Castillo Juárez señaló que en los próximos días se someterá a discusión una reforma para combatir la extorsión, delito identificado como prioritario por la ciudadanía. “Nosotros trataremos de cumplir a cabalidad con los tiempos en este periodo de sesiones”, afirmó la senadora.

Temas Relacionados

Senado de la RepúblicaPresupuestoPaquete Económico 2026turismo parlamentariomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

‘La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Héctor cargó y le salvó
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN