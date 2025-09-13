Senado buscará ahorrar 500 mdp en su presupuesto para 2026, eliminará el ‘turismo parlamentario’

Reforma para fortalecer la soberanía nacional avanza en el Senado de la República (Galo Cañas/Cuartoscuro)

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, anunció la adopción de un plan de austeridad para 2026 que contempla generar un ahorro de 500 millones de pesos.

En conferencia de prensa, la morenista precisó que una de las medidas para generar el ahorro será eliminar el ‘turismo parlamentario’, es decir, la restricción a los viajes internacionales de senadores, para optimizar el presupuesto y fortalecer el trabajo legislativo nacional.

Aseveó que algunos de estos desplazamientos no tienen fines recreativos, sino laborales, aunque la nueva política privilegiará la presencia de delegaciones extranjeras en el propio recinto y valorará cada viaje en función de su relevancia.

La senadora explicó que solo en casos excepcionales y justificados se considerará la asistencia a eventos internacionales fuera de México. Como ejemplo, resaltó la próxima visita de integrantes del Parlamento alemán, considerando que esto confirma la continuidad del intercambio legislativo sin comprometer el objetivo de ahorro.

“Son bienvenidas las delegaciones internacionales al seno de este órgano parlamentario”, dijo la legisladora, abriendo la posibilidad para casos específicos que requieran tratamiento especial.

Sobre la coyuntura económica y comercial, la titular de la Mesa Directiva respondió a cuestionamientos acerca de las decisiones arancelarias tomadas recientemente.

Castillo Juárez indicó que los aranceles son competencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aunque el Senado está dispuesto a colaborar en asuntos legislativos vinculados.

Subrayó que la protección del mercado interno es una de las prioridades, asegurando que “necesitamos proteger lo hecho en México, y hay toda una campaña muy importante para nuestro país, con el fin de fortalecer el mercado interno, y lo relativo a los aranceles tiene este objetivo”.

En relación con la política exterior, la legisladora descartó que las recientes medidas puedan afectar la relación bilateral entre México y China. Señaló que no percibe riesgos para el vínculo diplomático y recomendó analizar el contexto internacional de manera global.

“No veo ningún riesgo en este sentido y se tiene que tomar en consideración el panorama a nivel internacional, pero de ninguna manera creo que vaya a tener algún riesgo”, declaró Castillo Juárez.

Sobre el manejo financiero de Petróleos Mexicanos (Pemex), la senadora criticó la deuda heredada en sexenios previos al de Andrés Manuel López Obrador, acusando que en esos periodos se incurrió en endeudamiento excesivo sin que se reflejara en inversión productiva para la empresa.

Destacó que con la administración actual ha disminuido la deuda de Pemex y se perfila un escenario donde, para 2027, ya no será necesario destinar recursos federales directos a la petrolera.

“Pemex siempre ha dado mucho al Presupuesto de Egresos de la Federación y de lo que se trata este plan estratégico es que para 2027 no se le tengan que entregar recursos por parte de la Federación, lo que significa este plan es realmente rescatar a Petróleos Mexicanos”, expresó.

En cuanto a la agenda parlamentaria, Castillo Juárez señaló que en los próximos días se someterá a discusión una reforma para combatir la extorsión, delito identificado como prioritario por la ciudadanía. “Nosotros trataremos de cumplir a cabalidad con los tiempos en este periodo de sesiones”, afirmó la senadora.