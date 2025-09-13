México

Ley Federal del Trabajo: qué pasa si no te pagan el 16 de septiembre

Es un día de descanso obligatorio en México, por lo que ante la falta de pago es esencial evitar violaciones

Por Lorna Huitrón

Cada 16 de septiembre, México celebra su Independencia, pero para muchos trabajadores, este día no solo representa una festividad sino también un derecho laboral protegido por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo al artículo 74 de la LFT, este día es considerado un descanso obligatorio, y si un empleado debe laborar, su pago debe ser triple: el salario diario normal más un doble adicional por trabajar en día festivo.

Este esquema de pago busca reconocer el esfuerzo de quienes laboran en fechas donde la mayoría de los mexicanos descansan y participan en las festividades patrias. Sin embargo, hay ocasiones en que los empleadores no cumplen con esta obligación legal, lo que constituye una violación directa de la LFT.

Derechos y consecuencias por incumplimiento

Si un trabajador no recibe el pago correspondiente, tiene derecho a recurrir a la justicia laboral. La ley establece que los patrones pueden enfrentar multas y sanciones significativas por incumplimiento de los pagos en días festivos.

La falta de remuneración no solo afecta la economía del empleado, sino que también expone al empleador a procedimientos legales y posibles demandas.

Si laboran ese día, la Ley Federal del Trabajo establece que deben recibir salario triple, incluyendo el pago normal más un doble adicional por trabajar en el festivo

El primer paso recomendado es intentar una conciliación directa con la empresa. Si esto no resulta, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), donde se ofrece asesoría gratuita y representación legal. Profedet orienta sobre los pasos a seguir y puede mediar con el empleador para garantizar el pago correcto.

En caso de que no haya acuerdo, se puede iniciar un proceso formal a través del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Este proceso puede culminar en un juicio laboral si el patrón persiste en incumplir con la obligación de pago.

Cómo actuar y dónde solicitar ayuda

Es importante que los trabajadores conozcan sus derechos y sepan dónde pedir ayuda. Profedet cuenta con atención telefónica a través de los números 800 717 2942 y 800 911 7877, así como atención por correo electrónico a orientacionprofedet@stps.gob.mx. Mantener evidencia del trabajo realizado y de la falta de pago facilita cualquier reclamación formal.

Si laboran ese día, la Ley Federal del Trabajo establece que deben recibir salario triple, incluyendo el pago normal más un doble adicional por trabajar en el festivo

El 16 de septiembre no solo es un día festivo, sino también una fecha que protege derechos económicos de los trabajadores mexicanos. No recibir el pago adecuado constituye una violación legal, pero la ley ofrece mecanismos claros para reclamar y proteger los derechos laborales.

Estar informado y actuar a tiempo es la mejor forma de garantizar que el descanso obligatorio y el pago triple se respeten, tal como lo establece la Ley Federal del Trabajo.

