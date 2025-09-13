México

‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco y Aaroón Mercury están bajo el escrutinio de las redes sociales

Guardar
Dalilah Polanco está bajo el
Dalilah Polanco está bajo el escrutinio de las redes sociales tras revelar que fue víctima de la secta NXIVM. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La Casa de los Famosos México pasó en pocas semanas de recibir críticas por su bajo nivel de interés en comparación con su edición pasada, a concentrar la atención en X —antes Twitter— luego de una serie de revelaciones que vinculan a dos de sus participantes con sectas internacionales y figuras destacadas del crimen organizado en México.

Durante una charla en la que Dalilah Polanco se quejaba con Shiky del comportamiento de algunos habitantes, la actriz los equiparó con una secta. “Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, Nxivm. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un chin** de sectas”, expresó.

Dalilah Polanco fue frontal con Adrián Di Monte al expresarle por qué creía que debía ser el eliminado de LCDLFMX Crédito: @NachoConO, X

Reacciones en redes sociales

El clip no pasó desapercibido en X. Usuarios y cuentas que capitalizan el éxito del programa retomaron la conversación entre Dalilah Polanco y Shiky.

Tu Tía Sandra, una popular cuenta de entretenimiento, contribuyó a que la controversia escalara al publicar una fotografía de una reunión de celebridades donde aparece Emiliano Salinas, empresario y esposo de la actriz Ludwika Paleta.

En 2019, tras la detención de Keith Raniere, líder Nxivm, medios estadounidenses reportaron que el nombre de Emiliano Salinas fue mencionado durante el juicio como un presunto conector de la organización de autoayuda acusada de crear una secta de esclavitud sexual.

“En esta fotografía del cumpleaños de LUDWIKA PALETA en su residencia, hay al menos 8 personajes públicos que participaron en la secta NXIVM”, se lee en el mensaje adjunto.

En X surgieron fotografías de
En X surgieron fotografías de Dalilah Polanco con personajes vinculados a Nxivm. (Captura de pantalla, X)

Sin embargo, de acuerdo con las presentadoras Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán, amigas íntimas de Dalilah Polanco, al igual que actrices como Verónica Jaspeado, fue víctima de Nxivm, no una reclutadora, como irresponsablemente especularon creadores digitales en X y TikTok.

Aarón Mercury y el CJNG

Aaron Mercury, otro de los habitantes más destacados de la tercera temporada del reality, también estuvo bajo el escrutinio público.

Mientras Dalilah Polanco concentraba señalamientos, tuiteros compartieron una antigua foto del influencer junto a Jesús Arteaga Montenegro, alias ‘El Chuyón’, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En noviembre de 2024, Montenegro y Fernando González Núñez, conocido como ‘La Flaca’, murieron durante un tiroteo en el bar Los Cantaritos en Querétaro.

Antonio Nieto, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, compartió la imagen de Aaron Mercury junto a ‘El Chuyón’.

A pesar de la controversia, Aarón Mercury no hizo declaraciones públicas respecto a los señalamientos que lo vinculaban con integrantes del grupo criminal.

Campañas de odio, la otra cara de ‘LCDLFMX’

Las críticas a ambos personajes serían resultado de campañas digitales de odio que han sido denunciadas por celebridades.

A través de su cuenta en X, Gaby Platas, compañera de El Guana en el programa Me Caigo de Risa, denunció a grupos de seguidores que fomentaban el odio contra habitantes del reality.

“Esto ya se volvió hasta peligroso. Qué horror”, escribió la presentadora, quien puntualizó en los riesgos que genera el formato del proyecto.

Mediante la creación de canales en WhatsApp, personas lideraban a otras para generar comentarios negativos contra algunos habitantes; incluso, planteaban la posibilidad de destruirlos a ellos y a sus familiares fuera del proyecto.

Antonio Nieto, periodista especializado en
Antonio Nieto, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, compartió la imagen de Aaron Mercury junto a ‘El Chuyón’.. (X/siete_letras)

Temas Relacionados

Dalilah PolancoAaron MercuryLa Casa de los Famosos México 2025mexico-entretenimiento

Más Noticias

Los Niños Héroes de Chapultepec: ¿Qué tanto hay de verdad y de mito detrás de su historia?

El 13 de agosto de 1847 los cadetes del Colegio Militar decidieron unirse a la batalla contra los invasores

Los Niños Héroes de Chapultepec:

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Minuto a minuto del reality show

La Casa de los Famosos

Aumenta desempleo en jóvenes con estudios universitarios en México, según la OCDE

Mientras en la mayoría de países de la OCDE los universitarios tienen más empleo y mejores ingresos, en México el fenómeno es inverso

Aumenta desempleo en jóvenes con

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo pedir apoyo y orientación en Educatel?

Padres de familia que buscan inscribir a sus hijos pueden contar con un servicio de atención telefónica

Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo

Héctor cargó y le salvó la vida a Karla, quien no pudo correr antes de la explosión en Iztapalapa: lo buscan para agradecerle

Sube el número de personas fallecidas a 13

Héctor cargó y le salvó
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Dónde está preso “El Choko”?

¿Dónde está preso “El Choko”? Este el penal del Edomex donde fue trasladado el líder de ”La Chokiza"

Reportan 60 viviendas recuperadas presuntamente tomadas por Los 300 en Los Héroes Ecatepec

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 13 de septiembre

Oasis comparte una emotiva reacción en redes sociales tras su primer concierto en México en 17 años | VIDEO

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 13 de septiembre?

Bellakath recauda 121 mil pesos y compra material de curación para víctimas de explosión en Iztapalapa

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

DEPORTES

América vs Chivas: cuándo, a

América vs Chivas: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el Clásico Nacional varonil y femenil

Mina Shirakawa promete conquistar el Grand Prix de Amazonas del CMLL para ser pionera e inspirar a luchadoras japonesas

Liga MX Jornada 8 al momento: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN