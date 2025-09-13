‘La Casa de los Famosos México’ se sacude: acusan presuntos nexos de habitantes con sectas y crimen organizado

Dalilah Polanco está bajo el escrutinio de las redes sociales tras revelar que fue víctima de la secta NXIVM. (La Casa de los Famosos México, Facebook)

La Casa de los Famosos México pasó en pocas semanas de recibir críticas por su bajo nivel de interés en comparación con su edición pasada, a concentrar la atención en X —antes Twitter— luego de una serie de revelaciones que vinculan a dos de sus participantes con sectas internacionales y figuras destacadas del crimen organizado en México.

Durante una charla en la que Dalilah Polanco se quejaba con Shiky del comportamiento de algunos habitantes, la actriz los equiparó con una secta. “Oye eso, rezando. Estuve en una secta así, Nxivm. ¿Alguna vez oíste de eso? Te lo sé porque ha habido un chin** de sectas”, expresó.

Reacciones en redes sociales

El clip no pasó desapercibido en X. Usuarios y cuentas que capitalizan el éxito del programa retomaron la conversación entre Dalilah Polanco y Shiky.

Tu Tía Sandra, una popular cuenta de entretenimiento, contribuyó a que la controversia escalara al publicar una fotografía de una reunión de celebridades donde aparece Emiliano Salinas, empresario y esposo de la actriz Ludwika Paleta.

En 2019, tras la detención de Keith Raniere, líder Nxivm, medios estadounidenses reportaron que el nombre de Emiliano Salinas fue mencionado durante el juicio como un presunto conector de la organización de autoayuda acusada de crear una secta de esclavitud sexual.

“En esta fotografía del cumpleaños de LUDWIKA PALETA en su residencia, hay al menos 8 personajes públicos que participaron en la secta NXIVM”, se lee en el mensaje adjunto.

Sin embargo, de acuerdo con las presentadoras Joanna Vega-Biestro y Martha Guzmán, amigas íntimas de Dalilah Polanco, al igual que actrices como Verónica Jaspeado, fue víctima de Nxivm, no una reclutadora, como irresponsablemente especularon creadores digitales en X y TikTok.

Aarón Mercury y el CJNG

Aaron Mercury, otro de los habitantes más destacados de la tercera temporada del reality, también estuvo bajo el escrutinio público.

Mientras Dalilah Polanco concentraba señalamientos, tuiteros compartieron una antigua foto del influencer junto a Jesús Arteaga Montenegro, alias ‘El Chuyón’, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En noviembre de 2024, Montenegro y Fernando González Núñez, conocido como ‘La Flaca’, murieron durante un tiroteo en el bar Los Cantaritos en Querétaro.

Antonio Nieto, periodista especializado en temas de seguridad y narcotráfico, compartió la imagen de Aaron Mercury junto a ‘El Chuyón’.

A pesar de la controversia, Aarón Mercury no hizo declaraciones públicas respecto a los señalamientos que lo vinculaban con integrantes del grupo criminal.

Campañas de odio, la otra cara de ‘LCDLFMX’

Las críticas a ambos personajes serían resultado de campañas digitales de odio que han sido denunciadas por celebridades.

A través de su cuenta en X, Gaby Platas, compañera de El Guana en el programa Me Caigo de Risa, denunció a grupos de seguidores que fomentaban el odio contra habitantes del reality.

“Esto ya se volvió hasta peligroso. Qué horror”, escribió la presentadora, quien puntualizó en los riesgos que genera el formato del proyecto.

Mediante la creación de canales en WhatsApp, personas lideraban a otras para generar comentarios negativos contra algunos habitantes; incluso, planteaban la posibilidad de destruirlos a ellos y a sus familiares fuera del proyecto.

