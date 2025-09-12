“Todavía está vivo”: Florinda Meza cree que Chespirito habita en otra dimensión y cita a famosos físicos para explicarlo

(Jovani Pérez/Infobae)

La actriz Florinda Meza volvió a sorprender con una declaración que mezcla recuerdos íntimos y teorías de física moderna. En una reciente entrevista con Adela Micha, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, habló de cómo percibe la presencia de su esposo fallecido en un plano distinto al terrenal, un comentario que ha generado debate entre sus seguidores.

¿Qué dijo Florinda?

Durante la charla, Meza relató que en una ocasión platicaba con su familia y les dijo:“Yo soy una vieja… estoy a punto de cumplir 96 años".

Tras señalar dicha edad, Florinda recordó que quedó muy sorprendida en su momento y le dijo a sus seres queridos: “‘¿Quién dijo eso?’y dicen todos: ‘¿Qué?’ Yo al instante dije: ‘quién dijo eso’, y luego dice mi sobrino: ‘Ay, Roberto’, y dice mi hermana y mi cuñado: ‘Sí, yo creo que los muertos vienen a nosotros’”, contó.

La actriz aclaró que en realidad quiso decir 76, pero que aquel lapsus la llevó a recordar a su fallecido esposo.

Chespirito confesó abiertamente su infidelidad con Florinda Meza a su equipo. (X)

Florinda cree que Chespirito y ella podrían seguir juntos en otra dimensión

Pero ahí no terminó todo, ya que después de recordar esta anécdota la actriz le mencionó a Adela Micha:

“¿Se acuerdan de Heisenberg y Schrödinger? Es muy interesante enterarse de sus teorías del tiempo. Sobre todo la física moderna aplicada al tiempo, como el tiempo no es redondo, es lineal, como hay cosas que pueden estar pasando, no pasando, porque hay varias cuerdas del tiempo y puede haber varias dimensiones en este mismo momento”, explicó.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

A partir de ahí, Florinda planteó la posibilidad de que en otra vida alterna ella, Bolaños sigue vivo y ambos están juntos.

“Yo no creo que se aparezcan los muertos, ni siquiera que estén aquí (…) pero lo que sí puede suceder es que en otra dimensión Roberto todavía está vivo, como él lo decía: ‘Tú y yo vamos a llegar a viejos, voy a morir antes que tú pero voy a ser un viejito de 96 años y tú vas a ser una viejita flaca, elegante, agilita’. En alguna dimensión está sucediendo eso. Roberto murió a los 85 años, él me prometió que viviría hasta los 96 mínimo”.

La actriz habló de la física cuántica Credito:YT - lasaga

Heisenberg, Schrödinger y la teoría de cuerdas: qué dice realmente la ciencia sobre el tiempo

Florinda Meza citó a Heisenberg y Schrödinger y se refirió a conceptos como el tiempo lineal, la posibilidad de múltiples dimensiones y “cuerdas del tiempo”. Algunas de estas ideas suelen relacionarse popularmente con la física moderna, pero es importante precisar de dónde provienen científicamente.

Werner Heisenberg desarrolló el principio de incertidumbre, que establece límites en la precisión con la que pueden conocerse ciertas propiedades de las partículas, como su posición y velocidad, pero no formuló teorías sobre “las cuerdas del tiempo” ni dimensiones paralelas.

(Getty Images)

Erwin Schrödinger es conocido por su ecuación de onda, fundamental en la mecánica cuántica, y por su célebre experimento mental del “gato de Schrödinger”, que discute estados superpuestos a nivel cuántico. Ninguno de los dos propuso ideas sobre cuerdas temporales o dimensiones múltiples dentro de sus trabajos.

La teoría de cuerdas, por otro lado, surge en la década de 1970 entre varios investigadores y sugiere que las partículas fundamentales son en realidad cuerdas vibrantes. Esta teoría explora posibles dimensiones adicionales del espacio-tiempo, pero no sostiene que el tiempo esté formado por “cuerdas del tiempo”.

Así, aunque existen teorías modernas donde el tiempo y el espacio se estudian de manera innovadora, las afirmaciones atribuidas a Heisenberg y Schrödinger no corresponden a lo que realmente propusieron en la física.