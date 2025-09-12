Sheinbaum prevé quitar 15 mil mdp del presupuesto para el Poder Judicial en 2026: estos son los rubros a los que se destinarán

Sheinbaum indicó que los recursos se destinarán a tres rubros. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló que se estima quitar 15 mil millones de pesos del presupuesto para el Poder Judicial en el Paquete Económico 2026, que presentó esta semana la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ante el Congreso de la Unión, luego de que el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) pidió modificar los recursos previstos en el documento.

“Se comunicó el Órgano de Administración Judicial de que en efecto van hacer una revisión del Presupuesto del Poder Judicial.

“Nosotros estimamos que de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan se puede disminuir el presupuesto al poder Judicial como 15 mil millones de pesos, que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto es que sean distribuidos en deporte, en el INAH, una parte en cultura y una parte en inversión pública”, dijo en Palacio Nacional.