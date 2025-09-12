México

¿Por qué nos afectan tragedias ajenas como la explosión de Iztapalapa? Se llama ansiedad vicaria y en esto consiste

Sentir miedo, angustia o preocupación tras un accidente traumático es normal, aunque no se tenga una relación directa con lo sucedido, y es importante validarlo

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El 10 de septiembre se registró la explosión de una pipa de gas en inmediaciones del Puente de la Concordia de Iztapalapa, Ciudad de México, alrededor de las 14:25 horas (centro de México).

De acuerdo con los últimos reportes oficiales, la ola expansiva dejó más de 90 personas heridas y 9 defunciones.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

¿Qué es la ansiedad vicaria?

Las imágenes del accidente se viralizaron en redes sociales, así como algunos testimonios de personas que se encontraban cerca del lugar al momento de la explosión o de familiares de las víctimas.

Esto generó una ola de sentimientos encontrados en la sociedad mexicana, principalmente miedo.

¿No dejas de pensar en qué hubiera pasado si tú o alguno de tus seres queridos hubieran estado en el accidente? o ¿Has sentido miedo porque te suceda algo similar?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se conoce en psicología como ansiedad vicaria:

“Es un cambio físico, psicológico, social o espiritual no deseado en alguien comprometido con ayudar a personas que han sido lesionadas o traumatizadas (...) nos afecta porque nos importa, porque empatizamos con los demás, porque estamos comprometidos con otros y porque somos responsables”, se lee en un reporte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Cualquier persona puede sufrir ansiedad vicaria, incluso aquellos que no tienen contacto directo con un trauma.

Daños tras la explosión de
Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajopuente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de cincuenta personas lesionadas. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

“Existen casos de afectación a distancia, como aquellas personas pendientes del televisor que continuamente transmite reportes en vivo”, continúa.

En este caso, lo más importante es reconocer los sentimientos y validarlos. Después, expresarlos para evitar que se acumule y genere más estragos emocionales, además de que ayudar de alguna manera a las víctimas (donación, palabras de apoyo, etc.) puede ser de gran ayuda.

También es importante aceptar que este tipo de accidentes pueden pasar en cualquier momento y a cualquier persona por ciertas circunstancias.

La cantante compartió su opinión |Crédito: TikTok: @amanditititaesamor

Amandititita comparte una reflexión

La cantante mexicana publicó un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre el miedo y la angustia que algunas personas han sentido tras el accidente en Iztapalapa.

“Mucha gente te va a decir que esto no se trata de ti, sino de las personas a las que les ocurrió. No podemos sentirnos culpables por sentir empatía y no podemos sentir que nuestro miedo e incertidumbre es cosa menor”, comenzó.

Y añadió: “Hay personas que no tenemos esta fuerza mental y que este tipo de cosas nos quiebra por completo. Si no pudiste dormir, si tienes miedo de que tu familia salga a la calle, si sientes que te va a pasar, es natural, no estás exagerando y no te estás victimizando, es conciencia de lo que está pasando”.

La cantante hizo un llamado para validar estas emociones tras una tragedia ajena y trabajar en uno mismo para poder ayudar a los demás.

Temas Relacionados

Iztapalapaexplosióngasansiedad vicariatrauma vicariomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

La Casa de los Famosos

José Gabriel Hernández, de 17 años, es el segundo estudiante víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa, IPN lamenta muerte

La institución educativa indicó que el joven era alumno del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 7

José Gabriel Hernández, de 17

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

La reconocida cinta animada en stop-motion de LAIKA vuelve a los cines junto a una nueva producción que expande el universo de Norman y sus aventuras sobrenaturales

ParaNorman regresa a cines con

¿Deben circular en la noche? Cómo se regula el transporte de pipas de gas en México de acuerdo a la ley

La tragedia ocurrida en Iztapalapa reavivó el debate sobre la seguridad y regulación del transporte de gas LP en México

¿Deben circular en la noche?

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

El exfuncionario de la SSPC de Tabasco fue arrestado junto a una mujer sin oponer resistencia en una residencia en Paraguay

Un ariete, armas largas y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un ariete, armas largas y

Un ariete, armas largas y 12 hombres: así detuvo la policía a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora” | VIDEO

Captura de Hernán Bermúdez Requena “significa cero impunidad en Tabasco”, según “Pepín” López Obrador

Interpol emite ficha roja contra contralmirante Fernando Farías Laguna tras acusación por red de huachicol fiscal en México

Doble golpe a “La Chokiza”: aseguran 72 inmuebles y caen 13 presuntos integrantes en varios puntos del Edomex

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 13 de septiembre: Guana cumple su promesa y salva a Dalílah Polanco

ParaNorman regresa a cines con una edición remasterizada y un cortometraje inédito: cuándo y dónde ver en México

Aldo de Nigris besa a Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México y redes estallan: “Se veía venir” | VIDEO

Miguel Bosé confirma concierto en Culiacán este 15 de septiembre tras exigir seguridad reforzada, dice Rocha Moya

Marian Izaguirre: internautas lamentan la muerte de la influencer y exigen justicia

DEPORTES

André Jardine, DT del América

André Jardine, DT del América cumple su sueño de infancia: asiste a concierto de Oasis en CDMX

Por qué responsabilizan a Pedro Pascal de que Álvaro Morales pueda salir de ESPN

Dominik Mysterio revela que estará en la CDMX para celebrar con sus fans tras ganar el Megacampeonato de AAA

Clásico Nacional llega a La Casa de los Famosos México: quiénes eligieron a América y Chivas

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU