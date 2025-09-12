México

Accidente en Sale el Sol: interrumpen transmisión en vivo tras flamazo en la cocina | Video

La chef Ingrid Ramos intentó controlar la flama del soplete de cocina, pero no lo consiguió y la producción la auxilió

Por Adriana Castillo

(Captura: Sale el sol)
(Captura: Sale el sol)

La mañana de este viernes 12 de septiembre se registro un accidente en el programa Sale de Sol de Imagen Televisión: un soplete de cocina se salió de control causando terror en el foro. Afortunadamente, todo quedó en un conato de incendio.

Todo ocurrió en la sección de cocina; la chef Ingrid Ramos preparó unos buñuelos con ayuda de Mauricio Mancera y, como parte de la decoración, intentó flamear todas las piezas con ayuda de un soplete de cocina.

La chef tomó el soplete, ajustó la boquilla, abrió la perilla y prendió la flama con un encendedor.

(Captura Sale el sol)
(Captura Sale el sol)

Aparentemente, todo estaba bajo control, pero la intensidad del fuego fue más de la esperada y en cuestión de segundos se esparció.

Mauricio Mancera pegó un salto para atrás, mientras que la chef intentó apagar el soplete con la perilla; no lo logró, así que metió el soplete en la tarja de la cocina y le abrió al chorro de agua.

“Estamos en vivo. No pasa nada, lo vamos a cerrar, lo cerramos con calma”, dijo la chef.

(Captura Sale el sol)
(Captura Sale el sol)

En ese momento, la producción interrumpió la transmisión en vivo y mandó a una capsula de color.

Aproximadamente dos minutos después, la transmisión regresó al foro de televisión y tanto la chef como Mauricio Mancera aseguraron que ya todo estaba bajo control. Incluso, terminaron con la receta y probaron los buñuelos con tocino que prepararon.

“Ya estamos de regreso, no pasó absolutamente nada y vamos a ver el platillo terminado”, dijo el conductor.

El soplete de cocina se salió de control | Imagen Televisión

El momento se viralizó en redes sociales; mientras algunos internautas hicieron un llamado a tomar medidas de precaución en la cocina, otros señalaron que el soplete que usó la chef no era el adecuado para usar en cocina.

  • "Yo si me espante al ver que esa cosa no se apagaba."
  • "Que peligroso!!!"
  • "Que irresponsables, y no tienen ninguna medida de seguridad, un extintor. Y ellos como si nada. Que peligroso."
  • “Lo que paso es que al apretar el tuvo lo dejo flojo y cuando prendió salió por abajo donde embona y por el tuvo y aparte le abrió mucho.”
  • “Qué peligroso ese tipo de soplete lo usan los plomeros para soldar obviamente no es es el adecuado para uso en repostería.”

