Sheinbaum se reúne con el director del Banco Interamericano: abordan el panorama económico de México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y su equipo en Palacio Nacional, con quien habló del futuro económico de México.

“En Palacio Nacional, recibimos a Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y a su equipo; hablamos del Plan México y el panorama positivo para nuestro país”, informó la mandataria.

En diciembre de 2024, Goldfajn visitó nuestro país y afirmó que el organismo está preparado para respaldar a México en la relocalización de empresas que buscan establecer operaciones más cerca de Estados Unidos.

Además, destacó la capacidad del BID para compartir su experiencia en temas como el desarrollo de corredores económicos nacionales, la transición energética, la infraestructura de comunicaciones, el transporte ferroviario y el diseño del sistema nacional de cuidados.

Durante aquella gira de trabajo en tierras mexicanas, Goldfajn sostuvo encuentros con funcionarios mexicanos como Marcelo Ebrard, secretario de Economía, además de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.